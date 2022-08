Za akcí stojí manželé Barbora a Tomáš Hubáčkovi, kteří ji organizují s podporou města i místních podnikatelů. „V zimě ještě organizujeme v kulturním domě festival Štramberské pyré,“ poznamenala Barbora Hubáčková. Před Buskerfestem manželé vždy osloví některé umělce, kteří vytvoří jakýsi základ a potom kdo chce, tak se může přihlásit. Ti, co se přihlásí dříve, má slíbenou stravenku, vstup do zázemí a průkaz buskera, na jehož základě mu s čímkoliv pomůžeme. Kdo to nechce, tak prostě přijede, stoupne si někde a může se předvést,“ popsala jednoduchou filozofii festivalu Barbora Hubáčková a dodala, že jedinou zásadou je, aby buskeři k sobě měli respekt.

Tomáš Hubáček manželku ještě doplnil, že se snaží místo a čas pro vystoupení regulovat co nejméně. „S tím souvisí, že nemáme žádný line up, žádný program. Někdo to může vnímat jako nevýhodu, jiný jako výhodu, že na vystupující narazí někde v uličce. Tak to vlastně chceme,“ upřesnila Barbora Hubáčková.

Počasí letos vystupujícím nepřálo, ale neodradilo je. „Jsou stateční, jakmile trochu přestalo pršet, tak se snažili hrát venku, jinak jsou hlavně v hospodách. To je vynucená změna,“ řekla Barbora Hubáčková. Tomáš Hubáček podotkl, že vzhledem k počasí ještě festival dopadl nejlépe, jak mohl. „Umělci přijeli, lidi přišli, nebylo jich tolik, jak by jich mohlo být, ale žilo to tady,“ uzavřel Tomáš Hubáček s tím, že k vystoupením měli zaregistrovaných okolo tří desítek těles a jednotlivců z blízkého i vzdálenějšího okolí.