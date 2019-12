V Krkonoších na Černé hoře nad Janskými Lázněmi a na Pomezních Boudách lyžovalo o víkendu dohromady asi 1800 lidí. Oba areály zahájily zimní sezonu v sobotu. Na Černé hoře mají lyžaři k dispozici kilometrovou sjezdovku Anděl, na Pomezních Boudách bylo o víkendu v provozu zatím jen spodních 500 metrů sjezdovky Pomezky. "Na celé sjezdovce Anděl se bude lyžovat i v následujících dnech, a to za speciální jízdné," řekla dnes ČTK mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová. Dospělí zaplatí za den lyžování 400, junioři a senioři 300 a děti 200 korun.

SkiResort Černá hora - Pec od soboty 14. prosince plánuje otevřít další sjezdovky v areálu na Černé hoře a také středisko v Peci pod Sněžkou, od 21. prosince zbývající areály.

Na Pomezních Boudách se lyžovalo zatím jen tento víkend. Na další víkend 14. a 15. prosince, pokud to počasí dovolí, plánují otevřít celou sjezdovku Pomezky a jet až do konce sezony. Následující víkend, od 21. prosince, by pak rádi otevřeli celý areál.

Největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn plánuje zahájit sezonu v pátek 13. prosince. V Orlických horách by jako první mělo zahájit sezonu lyžařské středisko v Říčkách, ale až v polovině týdne.

Umělý sníh

Desítky lyžařů přijely o víkendu do skiareálu Kvilda na Prachaticku, které je prvním jihočeským střediskem, kde se letos lyžovalo. Přes týden bude areál zavřený, opět otevře další víkend. V provozu je zatím jen hlavní vlek, lyžařská škola ani půjčovny ještě nefungují. Na svahu leží pouze technický sníh. Velké jihočeské skiareály Lipno, Zadov i Hochficht vyrábějí umělý sníh, sezonu chtějí zahájit v polovině prosince.

Letos jako první spustila vleky Branná na Šumpersku, a to už v pátek ráno. Středisko se podařilo uvést do provozu za jediný týden, sněhová děla zde poprvé spustili minulý víkend. Areál bude v provozu už nepřetržitě. V Karlově na Bruntálsku se čtyřsedačka na Expressu rozjela poprvé v pátek večer, v sobotu se lyžovalo přes den i večer a lanovka se zastavila dnes vpodvečer. Přijelo odhadem několik stovek lyžařů. V týdnu provoz pokračovat nebude, lanovka se znovu má rozjet až v pátek příští týden.

Ostatní areály v Jeseníkách zatím zasněžují, pokud to počasí dovolí. Střediska chtějí být připravena především na vánoční svátky.