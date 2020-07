Oproti tomu původnímu poměrně malý, skromný, ale moderní a účelný prostor vznikl rekonstrukcí nízké vedlejší budovy nalevo od té dominantní, z čela prosklené - jedněmi proklínané, druhými historicky ceněné. Vstup do staré haly byl uzavřen.

"Nová odbavovací hala vzdušná a navozuje pocit volnosti a je klimatizovaná," uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Současně s přestěhováním pokladen a informačních tabulí do nové haly byl zřízen provizorní přístup cestujících na jednotlivá nástupiště. Trasa je kvůli stávající rekonstrukci přednádražního prostoru vedena od zastávek autobusů kolem výškového domu ke stávajícímu staveništi a odtud podél kolejí k výpravní budově. Starým podchodem se cestující na nástupiště nedostanou.

"Tento provizorní stav by mě trvat do konce stavby, který je naplánován na květen příštího roku. Dodavatelé se ale budou snažit tento termín o nějaký ten měsíc zkrátit," vysvětlil Svoboda.

Začíná druhá etapa rekonstrukce, která zahrnuje vybudování WC pro cestující veřejnost. Historická budova nádraží dostane nový plášť a střechu, novou skleněnou fasádu na obou průčelích objektu a nová okna.

Jak už se město a Správa železnic dohodly, historická budova bude po opravě sloužit městu, které tam zamýšlí vybudovat společensko-sportovní centrum, které ve městě chybí. "Přibudou tu nové stavební prvky, ale zachován bude i tento retro styl," podotkl ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Podle primátor a Havířova Josefa Bělici je to pro město obrovský krok a hala bude i do budoucna dominantou města. Nejpozději v roce 2022 byl se Správa železnic měla pustit do opravy samotného nádraží - tedy kolejiště, perónů. Podchod pod nádražím bude protažen a vyústí na druhé straně nádraží, u supermarketu Lidl.