Minulý rok se Běh v barvách pro Přemečka kvůli pandemii nekonal vůbec a také jeho letošní ročník bude trochu netradiční. Běhat se totiž bude virtuálně.

„Původně jsme chtěli uspořádat klasický běh jako při prvním ročníku. Ale vzhledem k situaci a nejisté době jsme se přiklonili k běhu virtuálnímu. Funguje to tak, že na webových stránkách www.behvbarvach.cz se účastníci zaregistrují. Následně jim přijde email, ve kterém obdrží vygenerované variabilní číslo a veškeré platební údaje.

Dospělí pošlou 200 korun, děti 100 korun. A pak už jen stačí, aby v době, kdy se běh koná, nám z něj poslali nějakou fotografii a my jim následně pošleme medaili,“ přibližuje maminka Přemečka, který v říjnu oslaví páté narozeniny, Barbora Ulmanová.

Snímky z akce mohou lidé posílat například na Facebook Běh v barvách pro Přemečka nebo na email behvbarvach@seznam.cz, fotky budou následně zveřejněny. Už teď je do této charitativní akce zaregistrována stovka zájemců. Zvolený termín nebyl vybrán úplně náhodně. „Začínáme 16. května na Přemečkův svátek a končí se 1. června na Den dětí, čili zase to má tu symboliku spojenou s dětmi a pěkně se to pamatuje,“ prozrazuje Barbora Ulmanová.

Veškerý výtěžek z akce bude použit na ortopedické pomůcky, rehabilitace a lázeňskou péči.

„Přemečkovi se aktuálně daří dobře. S každou injekcí, kterou dostane, se vždy někam posune a my jásáme z každého pokroku, který se mu povede. V pondělí 26. dubna nastupujeme do Brna na operaci kyčlí. Pět týdnů bude mít sádru, pak budeme měsíc v lázních,“ dodává Barbora Ulmanová.

Všechny další informace o Přemečkovi i zmíněné akci se zájemci dozví na www.behvbarvach.cz či Facebooku Přemeček Ulman SMA nebo Běh v barvách pro Přemečka.