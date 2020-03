„Pokud k nám povezete nějaké nalezené zvíře, řiďte se prosím těmito pravidly,“ apeluje stanice na všechny, kteří budou potřebovat využít služeb stanice.

„Tímto postupem chráníte nejen náš velmi malý pracovní kolektiv, ale také stovky zvířat v naší péči, o které by se v případě nákazy, nebo karantény našich pracovníků neměl kdo postarat. Děkujeme!“

K TÉMATU

JAK POSTUPOVAT?



1. Zavolejte na číslo 602 271 836 a nahlaste jakého živočicha a proč k nám vezete, jeho místo nálezu a své kontaktní údaje.

2. Sdělte, kdy asi živočicha dovezete a zda nám ho předáte v papírové krabici, nebo pro něj máme připravit vhodnou krabici u naší brány.

3. Po příjezdu postavte krabici k vratům (pokud ho dovezete ve vlastní přepravce, přendejte živočicha do připravené krabice) a zavolejte nám opět na výše uvedené číslo, že je živočich u hlavní brány.

4. Následně můžete odjet a my si zvíře bez prodlení převezmeme do péče.

5. Pokud by se jednalo o zvíře, které považujete za, pro vás, nebezpečné, převezmeme si ho osobně u brány.