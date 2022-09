„S manželem a dětmi jezdíme na kole hlavně v létě často. Přes prázdniny jsme se byli podívat na zámku v Raduni a protože většinou vyrážíme spíše na opačný směr, překvapilo nás, že tady ještě žádná cyklostezka nevede. Jet se dvěma dětmi ve věku pět a sedm let po hlavní cestě, kudy projíždělo celkem dost aut, nebylo úplně příjemné. Určitě by bylo super, kdyby se tady cyklostezka postavila,“ řekla Lenka Otipková z Opavy. Další oslovení zmiňují kromě chybějící stezky na Raduň právě i tu na sousední Komárov.

Parkovací věž na sídlišti v Kateřinkách? Za místo by místní zaplatili

„Do některých městských částí, třeba do Hoštic, už vedou cyklostezky dvě, na tento směr není žádná. To je škoda, protože na kole se musí jezdit po frekventovaných hlavních silnicích a kličkovat mezi auty není ideální. Cyklostezka do Raduně by možná byla první vlaštovkou, rozhodně ji uvítám, snad se to opravdu zrealizuje,“ zmínil „cyklonadšenec“ Martin Gebauer.

Obec Raduň, která snahu o shromáždění peněz na projektovou dokumentaci cyklostezky iniciovala, uzavřela s vedením města Opavy smlouvu o spolupráci. Posvětili ji na svých zasedáních zastupitelé jak raduňští, tak opavští. Nyní už se začalo na přípravě projektové dokumentace, kterou pak bude Raduň zadávat spolu s Opavou.

Jedna z variant trasy nové cyklostezky Opava - Raduň.Zdroj: Se souhlasem města Opava

Náklady na projekt podle odhadů města vyjdou na půl milionu korun, sedmdesát procent z toho zaplatí Opava, třicet obec Raduň. „Tento záměr je dlouhodobým projektem naší obce. Jsem starostou první období, předtím jsem figuroval jako zastupitel, můžeme říci, co vím, tak tato snaha trvá zhruba osm let. V roce 2015 již má předchůdkyně paní starostka do územního plánu tuto cyklostezku zadávala,“ přiblížil raduňský starosta Přemysl Schindler.

Trasa by mohla, zatím alespoň podle přibližných předpokladů, kopírovat hlavní silnici a nacházela by se po její pravé straně ve směru od Opavy-Kylešovic na Raduň. V případě jak opavského, tak raduňského katastru jde o pozemky soukromé.

Zastupitelé odklepli: nová školka a desítky dalších míst. Hladce to ale nešlo

„Pokud jde o náš katastr, určitě dojde k výkupu nebo směně s majiteli. Prvotní jednání s vlastníky již proběhly, nicméně ještě to není dotaženo. Nějaká řešení máme na stole, ale konkrétní dohoda zatím nepadla,“ upřesnil Schindler. I v Opavě s odkupem nebo směnou pozemků počítají.

Časový harmonogram stavby zatím ale upřesnit nikdo příliš nechce. „Snaha z naší raduňské strany určitě bude začít co nejrychleji. Ale víme, jak všechny postupy dlouho trvají, termíny lze jen těžko předjímat,“ dodal Přemysl Schindler.