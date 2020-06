Výběrová komise zastupitelům většinově doporučila, aby se další kroky „odpíchly“ od studie skupiny QARTA Architektura. Podle ní bude rekonstrukce v několika fázích stát necelých 125 milionů. Kapacita diváků se sníží o více než polovinu, součástí má být gastro provoz, možnost ubytování, vznikne nový vstup s recepcí, samozřejmostí je oprava vnitřního zázemí pro veřejnost i sportovce.

Záměr rekonstrukce podle výše zmíněné studie nakonec zastupitelé odsouhlasili. Jenže někteří členové opozice s tím nesouhlasili a požadovali další diskuzi. Primátor Tomáš Navrátil si proto jednotlivé zástupce ze všech zastupitelských klubů pozval na radnici.

Parametry a cena

„Vydiskutovali jsme si parametry rekonstrukce stadionu. Nyní si vše přebírá projektový tým a bude se zadávat dokončení studie. Ta již bude dopracována podle parametrů, na nichž se tým na schůzce dohodl. Až bude hotovo, pokračujeme ve všech dalších stupních projektové dokumentace,“ uvedl Tomáš Navrátil.

Například zastupitelům z ODS se nezamlouvá ani způsob oprav, ani jejich cena. Podle nich jde o podhodnocenou investici.

„Pokud celkové náklady na rekonstrukci dosáhnou 150 milionů a více, bude se jednat o nehospodárné a pro město nevýhodné řešení. Pro dopracování studie předkládáme podněty, a sice opravu provést v minimálních požadovaných parametrech pro druhou nejvyšší soutěž, tedy 1500 diváků. Dále bez hotelu či ubytování, zvážit by se měla i velikost gastroprovozu. Novou ledovou plochu situovat do úrovně terénu, stavby realizovat bez suterénů a celou rekonstrukci pak jen v jedné etapě,“ shoduje se opavská ODS. O kapacitě byla mimo jiné řeč právě na zmíněné schůzce.

Dva stadiony?

ODS se netají názorem, že Opava by měla mít dva stadiony. Jeden nový v Městských sadech a ten stávající opravený, ale pouze za účelem veřejného, rekreačního nebo tréninkového bruslení. Suma sumárum vše odhadem maximálně za 230 milionů. Tento nápad se však koalici nezamlouvá. Primátor se obává hlavně toho, že kvůli nedostatku peněz by k realizaci nakonec nedošlo a ve městě by tak stál další prázdný a chátrající objekt v podobě starého „zimáku“.

Hovořil také o ceně skupiny QARTA Architektura, tedy necelých 125 milionech i o 150 milionovém „stropu“ ODS. „Je to o gramotném zadání. Dohodli jsme se, že tam nebude hotel, jen jakási restaurace. My budeme částku držet. Když hlídáte projektanta, přesně mu říkáte, co tam chcete a celou dobu to projektově řídíte a hledáte spolu varianty úspor, tak věřím tomu, že do 150 milionů cenu udržíme,“ dodává primátor.

Jestli tedy zimní stadion konečně dostane nový kabát nebo i tento nápad zůstane, stejně jako předchozí vize jen na papíře, je zatím ve hvězdách.