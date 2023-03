Mladý Pastrňák, to byl hyperaktivní člověk. Vlastně pořád je. „Už jako dítě to tak měl nastavené. Znám ho od jedenácti a nezměnil se. Pořád někde hopsal a něco dělal. Ovládá výborně pinec, basket, fotbálek. Samozřejmě hokej i hokejbal. Když byl naposledy u nás, myslíte, že jsme seděli doma a jedli chlebíčky? Ani omylem. Kluci sebrali hokejky a šli na trénink dorostu. Pasta si dokonce navlékl brankářskou výstroj a šel chytat. Věřím tomu, že kdyby nám na mistrovství vypadli všichni tři brankáři, že by se klidně postavil mezi tyče,“ řekl již před pár lety s nadsázkou Martin Pala Deníku.