/VIDEO, FOTOGALERIE/ Je tady další díl seriálu Deníku. Pojďte s námi na procházku po vesnicích, vesničkách i městech Karvinska a Těšínského Slezska. Prozradíme, jak se žije v různých "koutech" okresu. V tomto díle navštívíme Stonavu, která díky dobře nastavené spolupráci s místními šachtami zažívala v uplynulých letech masivní investice a dokonce si díky tomu vysloužila i přezdívku "Kuvajt severní Moravy". Šachty ale končí. Jak to bude ve Stonavě dál, jak se zde lidem žije, co jim dělá radost a co je naopak trápí. Více už v dnešním díle seriálu.

Stonava, videopohlednice, zima 2021. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Stonava vyhlíží dobu po uhlí a plánuje další rozvoj

Možná byste ve Stonavě nechtěli bydlet. Desítky let probíhající těžba uhlí ji značně poznamenala a velkou část ukrojila. Ani výhledy na těžní věže, které obklíčily obec ze dvou stran, nejsou panoramatem, který by člověk nutně vyhledával. Pokud ovšem nedáte jen na první dojem, zjistíte, to tato obec může být paradoxně žádaným místem k bydlení.