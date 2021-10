Zaměstnavatel se snaží podmínky přizpůsobit každému na míru podle jeho potřeb. Žádné noční. Žádné pracovní soboty a neděle.„Aktuálně máme v Krnově kolem dvaceti zaměstnanců, ale výhledově bychom jich chtěli až 40.

Pro jednu firmu zde balíme mezizubní kartáčky. Je to nenáročná práce. Nabízíme menší úvazky těm, kteří nemohou zvládat osmihodinovou pracovní dobu. Naše společnost lidem s postižením primárně nabízí práci, ale také jim pomáháme začlenit se do společnosti a pokud mají zájem, radíme jim se soukromými problémy. Jsou to pro nás plnohodnotní lidé,“ představil krnovskou pobočku finanční ředitel A.G.J. Martin Kuděla s tím, že podobným způsobem nabízí práci stovkám lidí také v Praze, Pardubicích, Ústí nad Labem, Ostravě a Jihlavě.

Dojíždí z Bruntálska i z Osoblažska

Zaměstnanci A.G.J. dojíždí do Krnova i z velké dálky. „Je tady například paní z Břidličné. Zaměstnanec z Rýmařova musel skončit, protože nemohl dojíždění skloubit s péčí o nemocné dítě, ale jinak jsou tu lidé z celého z Bruntálska. Třeba zaměstnanci z Razové, Meziny a Václavova. Kromě Krnovanů je tu zastoupeno Město Albrechtice, Osoblaha nebo dokonce pán dojíždí z Opavy. Pro Krnov jsme se rozhodli právě proto, že je sem dobré spojení. Z chráněné dílny je to blízko na nádraží i na autobusák,“ uvedla manažerka náborů A.G.J. Markéta Plevová. "Když se člověk osvědčí, a vidíme, že umí pracovat, kliodně mu dáme i příspvek na dojíždění," doplnil Martin Kuděla.

Společnost A.G.J. založil Armen Sargsyan, aby hledala obory vhodné pro uplatnění handicapovaných. Zpočátku šlo hlavně o správu budov a úklidové služby, ale pak se přidávaly další obory.

"Naše nabídka je rozmanitá, protože každý člověk je dobrý na jiný tip práce. Máme velký záběr. Děláme údržbu budov, ostrahu, starost o zeleň, balení a kompletaci výrobků, šití osobního a spodního prádla včetně balení. Často jde o zboží, které pak jde do Německa. Tady na Krnovsku jsme dlouhodobě dělali na železničních stanicích úklid pro jednu firmu. Ta ale ve výběrovém řízení zakázku na nádražích už neobhájila. Propustit lidi v takové situaci by bylo to nejednodušší, ale to jsme nechtěli dopustit. Spočítali jsme si, že se nám ekonomicky vyplatí zřídit v Krnově chráněnou dílnu. Fungování dílny samozřejmě máme založené na dotaci od státu, abychom mohli našim zákazníkům nabízet zajímavou cenu," vysvtělil Martin Kuděla.

Zastupitelé přišli na exkurzi

Mezi prvními si přišli novou chráněnou dílnu prohlédnout také krnovští zastupitele Petr Vartecký (KSČM) a Monika Dudová (ANO). „Zmínili jste, že v Krnově počítáte s dalšími zaměstnanci a možná využijete i další prostory. Nebyly by pro vás zajímavé také nové prostory, které vznikly při rekonstrukci na cvilínském nádraží?,“ ptal se Vartecký. „Škoda, že na nádraží není prostor města. Jak znám Správu železnic a České dráhy, většinou mají vysoké nájmy. Neznám nabídku v Krnově na Cvilíně, ale když jsme se zajímali o nádražní prostory v jiných lokalitách, nikde neodpovídaly jejich požadavky našim možnostem. Tyto prostory na Zacpalově ulicie jsou super. Nabízí všechno co potřebujeme pro naše zaměstnance za přiměřenou cenu," uzavřel Martin Kuděla.