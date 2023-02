Dodal, že to ale nemusí být pták, který do Dětmarovic zalétává pravidelně. „Nevíme, zda je to ten „náš“ čáp. Je možné, že tento je jen na cestě, odpočine si a za pár dní poletí dál,“ dodal Hartl.

Čapí reality show Dětmarovice jede on-line. Kamery vidí přímo do hnízd

„Čápi jsou prvním z druhů tažných ptáků, který u nás můžeme pozorovat. Předpokládáme, že nejvíce z nich k nám přilétne ve druhé polovině března. Naopak, nejpozději přiletí rorýsi, tradičně na přelomu dubna a května,“ uvádí Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické.

