Rozpravu otevřel zastupitel Michal Brunclík (ČSSD): „Ředitelství silnic a dálnic ŘSD se z mého pohledu v Krnově trošičku živelně pustilo do opravy komunikací první třídy. Bylo nám prezentováno, že peníze byly jen na rok 2020, takže vedení města se dostalo do situace ber a nebo nechej být, protože uvolnění peněz se už nemusí opakovat,“ shrnul Brunclík situaci s tím, že si ověřoval, zda jde o relevantní informace.

„Město sice dostalo možnost se k tomuto záměru vyjádřit, ale žádná reakce z Krnova nepřišla, a tím byl vysloven tichý souhlas,“ doplnil Brunclík s tím, že p odle něj vedení města bylo vůči ŘSD ve výhodné vyjednávací pozici. Vždyť ANO je součástí krnovské koalice, a z hnutí ANO je současně také hejtman, krnovský poslanec parlamentu i ministr dopravy.

Faktem je, že město Krnov své připomínky a požadavky na kraj oficiálně nezaslalo. Starosta Tomáš Hradil i místostarosta Pavel Moravec (oba Krnovští patrioti) ale několikrát osobně jednali s ŘSD i s krajským odborem dopravy. „Souhlasím, že doprava je problematická, ale nesouhlasím, že by v tom město bylo pasivní a že bychom nejednali,“ reagoval Moravec, který sám aktivně inicioval několik schůzek na téma doprava.

Vsadili jsme na jistotu

„Na ŘSD nám bylo jednoznačně řečeno: buď budete mít jistotu, že se akce zrealizuje, nebo hrozí riziko, že příští rok na to už peníze mít nebudeme. A to bylo ještě před koronavirovou krizí. To, že jsme nevyužili možnost vyjádřit se, je do určité míry pravda, protože jsme chtěli, aby se ta akce realizovala letos. Chtěli jsme mít jistotu. Nechtěli jsme riskovat. Za tím rozhodnutím si i dnes stojíme,“ obhajoval postup města Tomáš Hradil.

Zdůraznil, že pár měsíců na to vypukla koronavirová epidemie, která pořádně zamíchá veřejnými financemi. „Teprve uvidíme, jaký vliv bude mít koronavirus na rozpočet města, rozpočet státu a na budování dopravní infrastruktury. Taky by na tu opravu vůbec nemuselo dojít,“ zdůvodnil Hradil rozhodnutí realizovat dopravní stavby už dnes, i za cenu, že naštvaní řidiči denně stojí v Krnově v kolonách.

Proč je rozkopaná Chářovská?

Zastupitel Ladislav Sekanina (KSČM) se podivil, proč bylo nutné stříkat nové přechody pro chodce až na začátku školního roku, když se krnovské děti potřebují dostat do škol. „Zablokovali jsme celé město včetně Chářovské, která umožňovala přejíždět kolem ucpané Revoluční a Opavské,“ upozornil Sekanina s tím, že rekonstrukce Chářovské byla na rozdíl od ostatních dopravních staveb plně v kompetenci města.

„Oprava komunikací ve městě je vždy dobrá investice, nicméně manažerské načasování prací je nepochopitelné. Chářovskou jsme klidně mohli odsunout,“ přidal se Libor Nowak (ODS) s upozorněním, že v Chářovské jsou rozkopané také chodníky, takže neumožňuje průjezd ani průchod. „Chářovská se nedá odložit, protože musíme vyčerpat krajskou dotaci,“ reagoval starosta Tomáš Hradil.

„Pro mě bylo nejdůležitější, ať máme komunikace opravené co nejdřív, dokud jsou na to peníze. Je to nepříjemná situace, ale když se kácí les, létají třísky,“ uzavřel Pavel Moravec téma, které aktuálně hýbe celým Krnovem.