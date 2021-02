Legislativní novinka z dubna loňského roku zavedla volnější definici autovraků a po předcházejících výzvách majiteli dovoluje odtáhnout i vůz, který má minimálně půl roku propadlou technickou kontrolu. Pokud si jej vlastník nevyzvedne, stává se majetkem města a jde do dražby.

„Pořádáme ji po novelizaci silničního zákona vůbec poprvé. V nabídce jsou tři osobní auta a jeden menší nákladní vůz. Vyvolávací cena není stanovena, případný zájemce je tedy může teoreticky získat i zdarma,“ uvedl vedoucí odboru dopravy bohumínské radnice Pavel Vavrečka. Auta si bude možné prohlédnout půl hodinu před začátkem dražby.

Dražba se uskuteční od devíti hodin v areálu městských technických služeb BM servis u sběrného dvora. V nabídce jsou tři osobní a jedno malé nákladní auto.

Strážníci jsou rádi

Dražit se bude Seat Alhambra v barvě zelené metalízy, červený Fiat Cinquecento, stříbrná Kia Shuma a malý nákladní vůz Lublin 3352. „Vzhledem k tomu, že od vozů pochopitelně nemáme klíče, tak nemůžeme zjistit, zda jsou provozuschopné a v jakém jsou technickém stavu. O tom samozřejmě dražitele uvědomíme,“ podotkl Vavrečka.

Novelu silničního zákona si město pochvaluje. „Usnadnila našim strážníkům i úředníkům práci, vraky nyní mohou mizet z ulic rychleji. S přibývajícím počtem aut, které jsou denně v provozu, je každé volné místo k zaparkování dobré,“ řekl starosta Bohumína Petr Vícha. Jak ale podotkl, město mělo problematiku autovraků díky dobré spolupráci s městskými policisty systematicky podchycenou i před novelou. Vraků, které blokují veřejné prostranství, si všímají nejen strážníci, ale i sami obyvatelé města, kteří na ně upozorňují radnici prostřednictvím aplikace Hlášení závad.

Úpravu legislativy kvituje i šéf bohumínských strážníků. „Až do loňska jsme neměli páku na zaparkovaná auta bez technické kontroly, ale s platnou pojistkou. Dokud nevyjela na silnici, nedopouštěla se totiž žádného přestupku. To se s novelou zákona naštěstí změnilo,“ sdělil ředitel Městské policie Bohumín Roman Honysz s tím, že od začátku platnosti novely přišla z Bohumína výzva 18 provozovatelům takových aut. Měli dva měsíce na to, aby vůz odstranili z veřejného prostranství a přeparkovali jej na svůj pozemek.

„Jedenáct z nich na výzvu zareagovalo. V jednom případě šlo o poměrně drahé SUV. Ukázalo se, že patřilo zkrachovalé firmě. Správkyně konkurzní podstaty nám volala a děkovala. Netušila totiž, kde se auto nachází. Jeho prodejem aspoň částečně uspokojí věřitele,“ popsal kuriózní vyřešení případu jednoho odstaveného vozu ředitel městské policie. Auta provozovatelů, kteří se neměli k jejich odstranění, městská policie odtáhla. Vlastníci pak dostali oznámení, kde si po zaplacení nákladů na odtah mohou vůz vyzvednout. Po celém procesu, který trvá pět měsíců, zůstala městu čtyři auta, která nyní mohou jít do dražby.