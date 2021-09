Bronz slaví v Brně a to díky smrku ztepilému, který lidé podpořili 944 hlasy. Zpívající lípa z obce Telecí u Poličky vyhrála s 2 635 hlasy. Dubisko valašisko tvrdé z Kozlovic na Frýdeckomístecku lidé podpořili 1 783 hlasy.

Ve zpoplatněném hlasování lidé poslali celkem 7 256 hlasů. Díky tomu se podařilo vybrat bezmála čtvrt milionu korun, který Nadace Partnerství rozdělí jako grant mezi letošní finalisty a Stromy hrdiny.

Mohutný a odolný

Finalista z Moravskoslezského kraje vydržel pustošivou vichřici i částečné vypálení. Jeho stáří se odhaduje na 500 let. Obvod kmene stromu je 400 centimetrů.

Název dubu pochází od zesnulé kronikářky, pamětnice a průvodkyně kozlovického fojtství Marie Prudké. "Ona právě o tomto stromu prohlásila, že je to Dubisko valašisko tvrdé, a to z toho důvodu, že se vždy podivovala nad tím, že po tolika traumatech dub ještě žije," uvedl Lukáš Synek, který strom do ankety nominoval.

Dub zvaný Dubisko valašisko tvrdé.Zdroj: Se svolením Nadace Partnerství

Při ničivé vichřici v roce 1957 se dubu ulomila část koruny. Později ho v 80. letech minulého století někdo zevnitř vypálil. "V kronikách o něm mnoho zmínek nenajdeme. Jisté je, že během svého dlouhého života přežil rozmary počasí i lidské bezohlednosti. Kdo přesně tehdy dub vypálil, se neví. Dnes se do něj vejdou čtyři lidé," doplnil Synek.

Největší dar

V minulosti se tento dub dočkal i fotografické výstavy svých snímků v jednom z knihkupectví ve Frýdku-Místku. V roce 2019 se stal hlavní lokací filmové pohádky Největší dar, jejíž uvedení do kin se kvůli koronavirovým opatřením odložilo.

Anketa Strom roku se koná každoročně od roku 2002 pod záštitou ministerstva životního prostředí. V letošním ročníku bylo nominováno 77 stromů, z nichž 12 se dostalo do finále. Kromě dubu z Kozlovic je z Moravskoslezského kraje ve finále také Novoveská lípa na úpatí moravskoslezských Beskyd ve Frýdlantu nad Ostravicí. Výtěžek z hlasování je určen na ošetření a výsadbu nových stromů.