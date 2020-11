„Myslím, cítím, rozhoduji se!“ - to je ještě slušné motto Ogólnopolskiego Strajku Kobiet (Celopolské ženské stávky) burcující veřejnost i ve druhém největším městě Polska, historickém Krakowě. Vyzývá k pouštění hlasité muziky z oken bytů a svolává lidi k blokádám či pochodům. Dává i rady pro případ zatčení policií (mj. nic nepodepisovat, volat právníka). A ovšem - nabádá k nošení venku povinných roušek.

Co žene lidi do ulic?



Rozhodnutí polského ústavního soudu, že „přerušení těhotenství v případě vážného poškození plodu“ odporuje ústavě! Přitom asi jen dvě procenta interrupcí se u našich severních sousedů provádějí z jiných důvodů… V celé zemi mají lidé za to, že zpřísnění zákona o potratech fakticky znemožní jejich provádění. Napadají také státní televizi a rozhlas (o katolické církvi nemluvě), že vede propagandu proti ženám. Vinu kladou i vládnoucí straně Právo a Spravedlnost (PiS). Polský temperament v tomto případě znamená nejen tvrdé, vulgární a až rouhavá hesla v průvodech, ale i potyčky s policisty.

V kostele sv. Józefa právě zpívají, když vedle mašírují do kopečka řady demonstrantů k televiznímu vysílači na Krzemionkach. „Jebać TVP!“ skandují na adresu veřejněprávního kanálu. Ten podle nich vysílá vládní indoktrinace, a nikoliv vyvážené informace. Televizáci se ukazují za okny balkonů, ani je nenapadne vyjít k lidem, jež je o to žádají.

Není divu, hesla proti kapitalismu, patriarchátu a fašismu doplňují urážky i vyhrůžky. „Matka boží měla taky na výběr!“ stojí na ceduli zavěšené na hrudi studentky Anny. Je to dílo kamarádky Patrycje, a ta má pro změnu slogan „Raději nohy ve výkalech, než Pawłowiczowou v tribunále!“ napadající členku ústavního soudu. Obě s ostatními křičí telefonní číslo na interrupční linku, požadují „volnost, potraty a emancipaci“, pro vládu i politickou pravici používají výrazy z celé škály synonym označující pánské přirození.

Blesky versus bílé pásky

Blesky symbolizující nynější protesty zastánců potratů jsou všude, dokonce v oknech krakovských bytů a obchodů. „Souhlasí s námi na sedmdesát procent Poláků. Těch skutečných odpůrců je asi jen deset procent, jsou to národovci, čili naše krajní pravice, a fanatičtí katolíci,“ tvrdí jedna z organizátorek. Připomíná odpolední blokádu ulic v centru, kde jich v dešti sedí „pouze“ tisícovka. Večer jich je u vysílače snad třikrát více.

Proti bleskům jsou bílé pásky na rukávech, označují se tak odpůrci interrupcí. „Podívej na ně! Jak tam stojí a hlídají, aby nikdo nepovolaný nemohl dovnitř,“ ukazují náhodní průvodci městem u kostela sv. Wojciecha v samém historickém centru.

Poslední pátek v říjnu prý z ultrapravicového a ultrakatolického tábora dokonce tři agresoři útočili na oponenty noži. Policie ale nenechává nic náhodě a dokáže být nekompromisní.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Demonstruje se i jízdou

Kolem půl osmé večer na centrální náměstí Rynek Glówny doráží jiná část demonstrujících. Jsou to účastníci cyklistické blokády, za sebou mají několik hodin neustálého ježdění krakovskými ulicemi, jehož smyslem je poukazovat nejen na potratovou problematiku v tradičně silně katolickém Polsku. „Interrupce se budou dělat vždy a všude,“ prohlašují.

Možná až tisícovka jich poté objíždí náměstí, k velké nelibosti nacionalistů. Protestující každopádně kromě potratů (a svobodného práva žen se pro ně rozhodnout) berou na paškál při jednom i nedostatečná práva LGBT komunity (lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů), špatnou sexuální osvětu, ale také nevyřešené problémy z oblasti zdravotnictví a zaměstnanecké politiky. Na „rynku“ zpívají, mávají vlajkami, jsou tam i rodiče s malými dětmi. Kolemjdoucí jim ukazují prsty V, čili symbol vítězství.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Před papežským oknem

U arcibiskupství se slavným (nyní už zazděným a mozaikou Jana Pavla II. doplněným) místem žehnání papežů, Oknem Papieskim, to církev schytává maximálně. Vyčítají jí hlavně prznění dětí a metropolitu Marka Jędraszewskiego jmenují ochráncem zvrhlíků. „Pedofilové do vězení!“ volá dav.

Objevují se malé rakvičky, kytky i svíčky k symbolickému uctění „obětí kostela“. Propotratové hesla zní dokonce z reprosoustavy. Hrstce věřících a národovců – na první pohled obyčejným lidem s růženci v rukou, ale též tvrďákům s vizáží skinheadů a fotbalových chuligánů – musí stačit vlastní hlasivky a mizerný megafon. „Svatá matko, oroduj za nás i v hodině naší smrti…“ modlí se stále dokola.

Od demonstrantů je dělí zásahová jednotka, chtě nechtě tak musí sledovat pro ně až rouhačské výjevy. Sem tam z nich někdo plive poznámky ohledně „Jidášů“.

Potemnělým náměstím znělo z reproduktorů: Wypierdalać



Zatímco ve Varšavě, Krakově a dalších velkých polských městech se stávky žen v pondělí zúčastnily tisíce lidí, náměstí v polském Těšíně bylo v pět odpoledne ponořené do tmy. Strajk kobiet, česky stávku žen, ohlásili její zdejší organizátoři na facebooku s tím, že se koná každý den vpodvečer, ovšem zájem byl pramalý.



Krátce před pátou se poblíž kašny objevily tři postavy – žena a dva muži, kteří drželi v rukou vlajky Evropské unie a z reproduktorů pouštěli píseň, z jejíhož textu byla slyšet samá neslušná výrazy, kterým dominovalo slovo wypierdalać. Hanlivý výraz a vzkaz polské vládě, který se stal mottem současných protivládních protestů v Polsku, by se dal nejlépe přeložit jako „Vypadněte!“.



„Bojujeme o svá práva“



Agnieszka, žena ve středním věku, stála nehnutě a v rukou držela transparent s nápisem Ratujmy kobiety, tedy Zachraňme ženy. K celopolskému protestu se připojila proto, že se jí nelíbí, jak vláda postupně ničí všechny výdobytky demokracie a ignoruje všechny protinázory.



„Vláda je jako parní válec, který všechno ničí. Všechny mezi sebou rozeštvává a teď se jí ještě zachtělo zavést prakticky úplný zákaz potratů. Jim nevadí, že se dítě narodí postižené a bude celý život trpět, pro ně je důležité, že bude pokřtěno. Toto není v pořádku,“ říká Agnieszka s tím, že ženy tímto protestem bojují za svá práva.



Na těšínské náměstí chodí každý den v podvečer už několik týdnů. Jako jedna z mála vydržela. „Bývalo nás více, ale pandemie naše řady proředila a zůstali jsme tři. Ale jsme tu a zůstaneme, dokud vláda své stanovisko nezmění,“ říká odhodlaně Agnieszka a pózuje spolu s kolegy fotografovi. (toj)

Co znamená výraz wypierdalać?

Aktuálně asi nejfrekventovanější slovo v Polsku nemá podle Doroty Havlíkové, české novinářky polské národnosti přesný český ekvivalent. „Sami novináři cítí, že používaný překlad Běžte do p*dele! není tak úderný a zvukomalebný. Čeština není tak bohatá na expresivní slova, navíc v tomto kontextu polština užívá třeba infinitivy, jako Spadać! Wypierdalać! Více než použité Běžte do p*dele! mi v tomto případě sedí víc Vypadněte! Lépe se skanduje, ale nemá ten požadovaný vulgární podtext,“ píše novinářka ve svém facebookovém příspěvku k tomuto lingvistickému oříšku. Na téma překladu slova wypierdalać se ihned rozjela diskuze. Někteří přispěvatelé by to přeložili jako Vysmahněte! nebo Táhněte! „Možná taky Zmizte, Ztraťte se, Pakujte se. S dalšími zde uvedenými překlady taky souhlasím. Žádný český výraz ale nemá tu přesnou míru vzteku a vulgarity,“ napsala v jedné z reakcí Iva Lupková. Všichni diskutující se nicméně shodují, že zmiňovaný polský výraz je vulgární a dosti úderný. (toj)