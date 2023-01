Tihle podvodníci mají už své zažité legendy, jako například tu o neoprávněné žádosti o půjčku či o napadení účtu. Jsou promyšlené do posledního detailu. O tom se přesvědčila také žena z Třince, která tak přišla o více než 660 tisíc korun.

Poškozenou telefonicky kontaktoval muž, který se představil jako zaměstnanec jedné z bank. Sdělil jí, že potřebuje doplnit email k její žádosti o úvěr. Když mu žena řekla, že v dané bance nemá účet a o úvěr nežádala, oznámil jí, že se tedy jedná o podvod, a že kontaktuje policii a také její banku. Žena poté volajícímu uvedla, u které banky má vedený účet.

Vražda na ubytovně v Novém Jičíně. Policisté obvinili spolubydlícího oběti

O několik minut později jí volal další muž, tentokrát údajný zaměstnanec její banky. Ten ji informoval o možném napadení účtu a sdělil, že se jí ozve někdo z bezpečnostního oddělení.

Následoval telefonát s třetím mužem vydávajícím se za bezpečnostního manažera banky. Ten ženu instruoval, aby navštívila pobočku a své peníze vložila na rezervní účet, který jí vytvořil. Poté jí zaslal odkaz k tomuto účtu, kde se měla přihlásit stejnými přihlašovacími údaji jako ke svému stávajícímu účtu v internetovém bankovnictví. Na pobočce banky pak žena, aniž by si zde ověřila pravdivost tvrzení volajícího, vybrala hotovost a dle pokynu pod zaslanými QR kódy začala vkládat jednotlivé částky do bitcoinmatu v domnění, že je vkládá na „rezervní účet“.

Falešný bankéř, policista a vybílené konto. Mladík z Frýdecko-Místecka naletěl

To si také ověřila přihlášením se k tomuto účtu, kde se jí vložené peníze připisovaly. Když pojala pochybnosti a chtěla do bitcoinmatu vložit jen část peněz, volající přišel s historkou, že do podvodu je zapojeno několik zaměstnanců její banky a peníze pochází z trestné činnosti a jsou speciálně označené, proto je musí vložit právě přes bitcoinmat.

Poděkoval za dovolenou a pošle prý pohled

A jelikož drzost podvodníků nezná mezí, následující den, když se žena volajícího snažila znovu kontaktovat, odepsal ji, že se chystá na dovolenou na Bahamy, za kterou jí děkuje a pošle pohled.

„Třinečtí policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Na lidi apelujeme, aby si opravdu dávali pozor na takové podezřelé telefonáty. Pokud vám volá pracovník banky a tvrdí, že je váš účet v ohrožení, kontaktujete telefonicky nebo osobně vaší banku a ověřte si pravdivost informací. Kontakty si sami vyhledejte z veřejně dostupných zdrojů. Skuteční bankovní úředníci nikdy nepostupují tak, že by vás telefonicky naváděli k vybrání peněz z vašeho účtu a jejich vložení nebo zaslání jinam,“ důrazně upozornila Kateřina Kubzová z Policie ČR.