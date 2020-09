Důl v Odrách nabízí vstup zdarma. Jednu z podmínek programu ale nesplnil

/FOTOGALERIE/ Z mnoha koutů České republiky míří lidé do Oder, aby si prohlédli v červenci otevřený Flascharův břidlicový důl. Vstup do něj bude až do konce října zdarma, neboť je součástí programu Vstupy do turistických atraktivit zdarma.

U města Odry se otevřel Flascharův důl, kde se v minulosti těžila břidlice, 9. července 2020. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu