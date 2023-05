To, že chtějí zrušit ubytovnu, nás docela zaskočilo. Kam půjdu? Nevím. Eva Sládečková nad skutečností, že radní Frenštátu pod Radhoštěm rozhodli o ukončení provozu městské ubytovny k 31. prosinci 2023 krčí rameny.

Městská ubytovna Na Nivách ve Frenštátě pod Radhoštěm - 27. dubna 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Paní Sládečková bydlí v ubytovně Na Nivách, která se nachází prakticky na samotě za městem. Žije tam prý asi dvacet let. Přiznává, že měla nějaké finanční problémy. Skončila na ubytovně, která je po desítky let vnímána mezi místními jako azylová, i když tento statut oficiálně nemá.

„Už nám kdysi vyhrožovali, že to bude končit, ale nakonec z toho sešlo. Vždyť je ti tu docela obyvatelné. Koupelna a záchod jsou společné a každý má svůj pokojíček. Dokonce nám tam dávali nové topení a najednou konec,“ popisuje Eva Sládečková a dodává, že jí není jasné, kam se lidi z ubytovny podějí, až provoz skončí.

Bydlí jich tu jednadvacet. „V přízemí je nás šest bab, na patře bydlí chlapi,“ vypočítává. Po chvilce opakuje, že neví, kde skončí. „Musíme si prý něco najít. Údajně by nám snad měli nějak pomoct bydlení zajistit. Není mi ale jasné, kde. Ptali jsme se na to, jsou tady dvě ubytovny a DPS, jenže to je prý všechno plné. Takže kam teď?“ nechává žena viset otázku ve vzduchu. Potom se rozloučí a s batohem na zádech vyráží směrem do města.

O rušení městské ubytovny se hovořilo na posledním zasedání frenštátského zastupitelstva. Zastupitelka Hana Petříková, která problém otevřela, se zeptala, jak město hodlá situaci řešit. „Jestli se neuvažuje o nějaké náhradě formou kontejnerové stavby a podobně,“ nastínila Hana Petříková.

Starosta: bylo neodkladné situaci s ubytovnou vyřešit

Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Jan Rejman odpověděl, že kroky, jak se situací naložit, budou teprve následovat. „Ale bylo neodkladné situaci s ubytovnou vyřešit,“ řekl frenštátský starosta.

„Takže jsme to ukončili, zadali jsme úkol Armádě spásy i odboru sociálních věcí, ať v této věci začnou jednat a pokusí se osoby, které tam jsou ubytované, zařadit nějakým způsobem do běžného života. Pomoci jim s tím,“ sdělil Jan Rejman.

Starosta dodal, že s obyvateli ubytovny měli na místě schůzku. „Jednoznačně jim bylo řečeno, že se musí postarat sami o sebe, protože oni jsou ti, kdo jsou zodpovědní za svůj život. My jim budeme nápomocni, ale první impuls musí přijít z jejich strany. Takže oni musí přijít s tím, že jsou ochotni svou situaci řešit,“ předestřel svou představu o roli města starosta Rejman. Podotkl přitom, že mezi ubytovaným jsou také obyvatelé jiných měst, takže předpokládá, že se lidé z ubytovny rozptýlí do okolí.

Veronika Holubová, vedoucí sociálního odboru, kterou starosta vyzval, aby se k věci vyjádřila, ubezpečila, že se s lidmi z ubytovny snaží jednat. „Začínají chodit. Je to opravdu skupina lidí, kteří jsou problematičtí a není jednoduché jim pomoci a přinutit je ke spolupráci, aby tu záležitost chtěli sami řešit. Někteří podali žádost o sociální byty případně do domu s pečovatelskou službou. Někteří už jsou staří. Uvidíme, jakým způsobem jim bude moci být vyhověno. Řešíme to tak, aby nezůstali na ulici. Koncem října dostane rada města výstup,“ slíbila Veronika Holubová.

Starosta Rejman pak ještě dodal, že podmínky pro přidělování bytů jsou pro každého stejné. „Nikdo nebude upřednostňován,“ zdůraznil.

Na sociálních sítích se jako oficiální důvod ukončení provozu ubytovny uvádí nevyhovující technický stav budovy.