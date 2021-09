Frýdek-Místek se také zapojí do přeshraničního programu, např. prezentace udržitelného designu z regionu Beskydy, přehlídky animovaných filmů a koncertů živé hudby k nim, mobilního festivalu fotografie nebo zachycení městských legend a následného vydání vidí a knihy.

„V zrekonstruované Moravia Bance vznikne městská galerie a enviromentální umělecké centrum. Kromě kulturního centra připravujeme i další projekty, například zprovoznění prostor Přádelny Osmičky pro sezónní kulturní provoz, textilní online muzeum a dočasné výstavy textilního umění, Letní školu architektury, rezidentní platformu Art and science zaměřenou na projevy a působení vody v Beskydech, Zero waste festival týkající se recyklace, instalace a performance ve veřejném prostoru a další akce, na kterých se budou podílet Kultura FM, Městská knihovna, Turistické informační centrum a místní partnerské organizace,“ popsal radní pro kulturu Jakub Tichý (Piráti).

/FOTOGALERIE VIZUALIZACÍ/ Zastupitelé Frýdku-Místku schválili Memorandum o spolupráci mezi městy Žilinou a Frýdkem-Místkem v rámci kandidatury do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2026.

