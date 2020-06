Tristním výsledkem dopadla Anketa o budoucím využití kapucínského kláštera ve Fulneku. Zapojilo se do ní pouze 77 respondentů. O neúspěšné anketě i případné budoucnosti kláštera hovořili na svém posledním zasedání fulnečtí zastupitelé.

Kapucínský klášter ve Fulneku je v bídném stavu. Město ho převzalo loni do svého majetku od Mortavskoslezského kraje. | Foto: Archiv Deníku

Zklamání za výsledku ankety neskrýval ani starosta Fulneku Petr Ertelt. „Přiznám se, že jsem očekával větší zájem občanů o tuto diskutabilní záležitost. Z toho, co se sešlo, se nedá vyhodnotit nějaký větší zájem obyvatel. I když se anketa prodlužovala, nemělo to valný výsledek. Osobně z toho nejsem schopen nic vyhodnotit a na radě jsme se shodli, že to nesplnilo svůj účel. Budeme muset zvážit, jakým způsobem k tomu objektu přistoupit,“ shrnul své dojmy z ankety Petr Ertelt.