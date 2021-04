Problémy s kapacitou antigenních testovacích míst v Česku eskalují. Problémem je jejich enormní nedostatek, který neodpovídá současným potřebám testování široké veřejnosti, jak ukazují poslední týdny. Společnost Globus proto navázal spolupráci s Českým červeným křížem a nabídl svá rozlehlá prostranství parkovišť u hypermarketů pro umístění pointů k testování antigenními testy.

„Naše hypermarkety jsou dobře přístupné lidem, navíc prostorná parkoviště poskytnou i dostatek míst pro ty, kteří přijedou auty. Chceme pomoci v této tíživé situaci,“ řekla Lutfia Volfová, vedoucí externí komunikace Globus.

S tím souhlasí i zástupce Českého červeného kříže. „Velmi si ceníme spolupráce se společností GLOBUS a jejich nabídky na rozšíření dalších testovacích stanovišť v době sílící pandemie, stejně tak toho, že do projektu můžeme zapojit naše mladé zdravotníky, kteří chtějí přispět testováním, pokud možno co k nejrychlejšímu zastavení šíření viru a návratu do běžného života,“ říká Jarka Marková, šefka ČČK PRAHA.

Z programu fondu prevence zdravotních pojišťoven mají lidé v Česku nárok na antigenní testování jednou za tři dny zdarma, samoplátci se mohou nechat testovat častěji. Stanoviště Českého červeného kříže u hypermarketů Globus v Českých Budějovicích, Brně, Ostravě, v Havířově a v Olomouci budou k dispozici veřejnosti každý den a to od 8:00 do 18:00 včetně víkendů.