Organizace podle slov svých představitelů plně podporuje úterní vyjádření Sdružení hornických odborů "Odmítáme štvavou kampaň proti horníkům". "Na jeho základě se také Greenpeace rozhodlo rozšířit svoje dřívější trestní oznámení na firmu OKD a její management i o Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, která podle všeho o nezodpovědném a nebezpečném chování firmy věděla a pomáhala ho krýt," uvedla Greenpeace ve středu.

Greenpeace minulý týden podala trestní oznámení podle § 153 - šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti, protože společnost, která těží černé uhlí v Moravskoslezském kraji, podle Greenpeace pochybila, když odmítla přerušit provoz na dole Darkov po propuknutí epidemie nemoci Covid-19 mezi horníky.

"Novým druhem koronaviru se kvůli provozu na dolech OKD podle dostupných informací nakazilo přes 1000 lidí, převážně z řad havířů a jejich rodinných příslušníků. Firma OKD se tak stala bezkonkurenčně největším ohniskem koronaviru v České republice. Přitěžujícím faktorem může být fakt, že v době, kdy se epidemie začala šířit na dole Darkov, platil stále nouzový stav vyhlášený právě kvůli koronaviru. Vedení tak mohou hrozit až tři roky ve vězení," uvádí dále Greenpeace ve své středeční tiskové zprávě.

Greenpeace vyjadřuje plnou podporu vyjádření Sdružení hornických odborů (SHO) z 30.6.2020, ve kterém mimo jiné stojí: “…od začátku pandemie museli havíři dál pracovat a fárali do dolu společně v klecích, sprchovali se společně ve sprchách, převlékali se společně v šatnách, obědvali společně v jídelnách, jezdili do práce společně v autobusech. A to vše bez možnosti rozestupu či bez možnosti aktivně používat doporučené postupy. Museli, nic jiného jim totiž nezbývalo, pokud nechtěli ztratit práci! Nikomu to nevadilo, i když SHO již v březnu upozorňovalo vedení firmy, že práce v dole je extrémně riziková a není možné, a to ze samotné podstaty této práce, dodržovat protiepidemiologická doporučení a navrhovali jsme, že by se měly práce omezit jen na bezpečnostní minimum. Nevadilo to dokonce ani Krajské hygienické stanici v Ostravě, která nám na náš podnět sdělila, že vše, co OKD,a.s. činí je v pořádku a dostatečné”.

“Na pivo už teď chodí celá země a nevšiml jsem si, že by kvůli tomu vznikala tak obří ohniska nákazy, jako jsou na dolech OKD. Zcela zjevně souvisejí s těžbou v podzemí. Když jsme podali trestní oznámení na OKD, začali se nám ozývat horníci, většinou pod podmínkou zachování anonymity. Někteří z nich byli naštvaní i na Krajskou hygienickou stanici a vyzývali nás, ať podáme trestní oznámení i na ní, protože je nechala na holičkách. Tyto informace podporuje i včerejší prohlášení Sdružení hornických odborů OKD. Proto jsme se rozhodli naše trestní oznámení rozšířit i na krajské hygieniky, protože jejich roli v celé kauze je potřeba prošetřit," řekl tiskový mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.