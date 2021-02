Proměna zanedbaného přednádražního prostoru trvala 365 dní. Jak při slavnostním otevření terminálu řekl primátor města Josef Bělica, je to první významnější investice do přednádraží v dějinách města, které si loni připomnělo 65 od založení.

Ředitel ostravské divize OHL ŽS Martin Polášek za dodavatelskou společnost prozradil, že se stavbaři zprvu báli, co je čeká až odkryjí zem.

„Vůbec jsme nevěděli, co nás tam čeká. Tušili jsme, že tam bude spousta inženýrských sítí, a skutečně jsme našli sítě, o kterých nikdo nevěděl, neznali jsme jejich majitele. To bylo na celé stavbě jednoznačně to nejtěžší. Když jsme šli nad zem, věděli jsme, že termín bez problémů zvládneme dodržet,“ řekl Martin Polášek.

V Havířově byl uveden do provozu nový dopravní terminál před vlakovým nádražím. Noční snímky.Zdroj: MMH

Zprovozněním terminálu přichází změna pro řidiče, kteří do tohoto prostoru už nesmějí vjíždět. Nově mají na dvou parkovištích k dispozici 134 nových parkovacích míst. Pro cyklisty jsou před budovou uzamykatelné boxy, k nádraží totiž vede značená cyklostezka. Opravené jsou chodníky, nové přechody pro chodce, kryté zastávky a příchozí koridory či novou městskou zeleň. Přestavba přednádraží přišla na více než 117 milionů korun.

Velká budova má být v létě

Práce pokračují na bývalé nádražní budově, které měly být sice hotové na jaře, protáhnou se však do léta. I v nové podobě si budova zachová svůj výjimečný vzhled bruselského stylu.

„To nejsložitější máme za sebou. Dokončena je oprava střešního pláště včetně provedení nových skladeb tepelné izolace. Rovněž před dokončením je komplexní výměna prosklené fasády,“ prozradil ředitel dodavatelské firmy Martin Polášek.

Vnitřní prostory výpravní budovy se v budoucnu promění na sportovně-společenské centrum, které bude využívat veřejnost, a to jak domácí, tak „přespolní“. V plánu je realizace několika bowlingových drah, lezecké stěny nebo hřišť na badminton a basketbal.