„Byl to spolužák mého syna,“ konstatovala k mladíkovi, jehož odváželi z ulice po nočním tahu v bezvědomí do zdejší nemocnice, spoluprovozovatelka jednoho z podniků v centru Havířova.

Policie v souvislosti s případem zadržela dva muže z drogové scény ve věku třiadvaceti a pětatřiceti let. „Mladší se prý o týden dříve vrátil z basy, pochází z našeho města, ale žil v Ostravě u Stodolní ulice,“ pokračoval další z místních. Jež se byli ochotni podělit o své poznatky související s drogami pouze anonymně. Osudné předávkování, jak říkali, jen poodhalilo veřejné tajemství, a sice, že Havířov je plný drog. To ale ví na Karvinsku téměř každý.

„Nezáleží na názvu klubu, baru, hospody. Určité podniky jsou i vyhlášené přímo jako velkoprodejny drog,“ tvrdili oslovení v restaurační branži. Ostatně, osudný Sebastianův tah zahrnoval více podniků – někde požil směs nelegálních omamných látek, jinde se mu udělalo zle a z posledního mu volali sanitku.

„Šlo o zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy se sazbou od deseti do osmnácti let vězení,“ okomentovala smutnou událost z pohledu zákona policejní mluvčí Soňa Štětínská. Co bylo příčinou smrtelné intoxikace nicméně nesdělila.

Kriminalisté podle policejní mluvčí zjistili, že starší se zadržených a obviněných fungoval jako dealer. Drogy měla parta mladých právě od něj. Ten mladší přichystal směs. „Dvacetiletý mladík skončil po jejím požití se zdravotními problémy v nemocnici, kde i přes poskytnutou péči zemřel,“ upřesnila Štětínská.

V Havířově obchod s drogami dál kvete.Zdroj: Shutterstock

Lidé z Havířova obeznámení s pozadím případu nevyloučili, že se oběť předávkování mohla napít koktejlu nevědomky. Oba zatčené pak bez váhání přiřadili k tamní feťácké scéně. „Jména i přezdívky znám… ale teď se mi nějak vytrácí paměť,“ nechala se slyšet žena provozující bar v Dlouhé třídě. „Feťáci sedí na zahrádce, policajti je vyženou, ale z chodníku před provozovnou už ne,“ popsal zkušenosti jiný živnostník.

Přítomností drog a jejich uživatelů nebylo postiženo ale jen centrum Havířova, i takový Šumbark s vyšší koncentrací sociálně vyloučených se stal docela dobrým odbytištěm.