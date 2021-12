Porodnice v havířovské nemocnici slaví rekord. Před několika dny se tam narodilo tisící letošní miminko, holčička Anežka. Více než tisíc dětí se v Havířově narodilo pouze jednou. Krom Ostravy je pak na špici porodnosti v regionu nemocnice ve Frýdku-Místku.

Ilustrační foto. První dítě Moravskoslezského kraje roku 2020 se na narodilo v havířovské porodnici. | Foto: Deník/Josef Pintér

„Už začátkem léta jsme zjišťovali, kdy naposledy se u nás narodilo přes tisíc dětí. Bylo to v roce 1994. Od té doby porodnost začala klesat, pak stagnovala a v posledních dvou třech letech zase rosteme až do dnešních dnů, kdy to vypadá, že bychom mohli ještě stovku porodů přidat,“ říká primář gynekologicko-porodního oddělení Michal Mrózek.