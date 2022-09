Loni začátek prvního dne slavností doprovázely zmatky, lidé museli kvůli pomalému odbavování a nutnosti kontrol bezinfekčnosti během tehdy trvající pandemii nemoci covid-19 dlouho čekat, u pokladen se vytvořily několikahodinové fronty. Mnozí proto nestihli začátek vystoupení své oblíbené kapely, někteří byli situací natolik znechuceni, že do areálu vůbec nešli. Na problémy tehdy upozornil právě Deník.

Organizace letos? Vedení MKS Havířov nekomunikuje

A jak to tedy bude vypadat letos? Jak se organizátoři připravili na nápor návštěvníků a jaká učinili opatření, aby se lidé do areálu dostali rychle a bez problémů? Právě na to se chtěl Deník zeptat vedení Městského kulturního střediska Havířov, které slavnosti pořádá. Přes několik urgencí však odpovědi na otázky týkající se organizace letošních slavností, nedostal. Nezbývá tedy, než využít informací z webových stránek pořadatelského MKS.

Z instrukcí plyne, že také letos bude nutné si vstupenku vyměnit za strip, tedy identifikační náramek. Toto je možné až do 1. září v pokladnách KD Petra Bezruče a Kina Centrum Havířov od 9 do 21 hodin. Ve dnech konání slavností, tedy v pátek 2. a v sobotu 3. září bude možné vyměnit vstupenku za strip od 9 hodin po dobu konání akce. Letos nechtějí organizátoři nic podcenit a podél ulice Dělnická před místem konání bude lidem k dispozici hned 10 pokladen. Chtějí tak zabránit v možnému opakování loňského kolapsu u vstupu do areálu Slávie.

Pozitivní zprávou je, že vstupenky za stripy lze na oba dny vyměnit najednou. „Výměna je však nezbytná u pokladny osobně,“ píše se na stránkách pořadatele. Identifikační náramky dostanou návštěvníci slavností na všech pokladnách od pracovníků bezpečnostní služby.

Až do čtvrtka se dají vstupenky koupit v předprodeji on-line a v pokladnách MKS Havířov a přijdou dospělého na 400 korun na každý jeden den. V den konání na místě bude vstupenka stát 450 korun a platit bude možné pouze v hotovosti. Děti do 10 let, mají vstup zdarma. Senioři, mládež a ZTP se slevou.

Hard rock, Bílá i Kabát

Play list letošních slavností je nabitý hvězdami, mezi kterými nechybí kapela No Name, Visací zámek, Tublatanka. Vrcholem pátečního večera bude koncert švýcarské hard rockové kapely Gotthard a britských Bastille. Sobotní program zahájí taneční folklorní soubor Lúčnica. Po ní se představí kapela Desmod, We Are Domi, zpěvačka Lucie Bílá, kapely Slza, Wanastowi Vjecy a zlatým hřebem letošních slavností bude vystoupení kapely teplické Kabát.

Po celé dva dny je připraven bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. V dětské zóně nebude chybět klaun Hopsalín, Pohádková dětská farma a pro dospělé třeba Oranžové kolo ČEZ a další.