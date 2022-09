Zvládnou to organizátoři? Havířovské slavnosti hostí Kabát i Lucii Bílou

Asi půl hodiny před začátkem slavností probíhalo odbavování bez front. U samotného vstupu do areálu ochranka lidem zběžně zkontrolovala obsah batohy či tašky. Parkuje se i podél Dělnické ulice přímo před areálem. Na přilehlém parkovišti jsou jako vždy kolotočea další pouťové atrakce.

Play list letošních slavností je nabitý hvězdami. Po úvodním kvystoupení No Name vyšli na scénu punkeři Visací zámek a po nich Tublatanka. Vrcholem pátečního večera je koncert švýcarské hard rockové kapely Gotthard a britských Bastille. Sobotní program zahájí taneční folklorní soubor Lúčnica. Po ní se představí kapela Desmod, We Are Domi, zpěvačka Lucie Bílá, kapely Slza, Wanastowi Vjecy a zlatým hřebem letošních slavností bude vystoupení kapely teplické Kabát.

Po celé dva dny je připraven bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. V dětské zóně nebude chybět klaun Hopsalín, Pohádková dětská farma a pro dospělé třeba Oranžové kolo ČEZ a další.