Podotkl také, že město má v plánu úpravy na stávající podobě třídy 17. listopadu. Se zprovozněním obchvatu totiž tato komunikace přejde z ŘSD na kraj a ten ji pravděpodobně převede městu. To pak bude moci samo rozhodovat, jaké úpravy na této komunikaci zvolí.

Kromě toho, že se odborníci na dopravu neshodují na optimálním řešení situace v tomto úseku, tak je tu ještě jeden aspekt – čeká se na zprovoznění právě budovaného silniční obchvatu města. Až bude tranzitní doprava jezdit po obchvatu, což by mělo být nejpozději na konci roku 2022, bude mít město k dispozici relevantní informace o tom, kolik aut po ulici 17. listopadu skutečně jezdí a podle toho chce situaci řešit. Takovýto postup schválili radní.

„Je pro město problém postavit v místě přechodu semafor, který by lidé využívali tzv. na přání s časovým omezením v návaznosti na přecházející semafory?“ ptá se Gavlovský.

A právě na toto místo opakovaně vedení města upozorňuje místní aktivista Václav Gavlovský. Poukazuje na to, co všichni místní řidiči znají. Totiž že zejména ve špičkách se úsek od nemocnice v Ráji a kruhovým objezdem ucpává, protože auta dávají přednost chodcům na přechodu, v pomalu se sunoucí koloně vozidel hrozí nehoda, která ono místo dočasně zneprůjezdní úplně.

Všichni, kdo po této komunikaci pravidelně projíždějí, znají dvě problémová místa v části Ráj – a to křižovatku s ulicí Vydmuchov, vedoucí k nemocnici, a přechod pro chodce u hypermarketu Tesco.

Jak by mohla ale skutečně vypadat, o tom zástupci města už nějakou dobu diskutují se zástupci Ředitelství sinic a dálnic, kterému komunikace momentálně patří, a Moravskoslezského kraje.

Dvě problémová místa na třídě 17. listopadu - přechod pro chodce u Vydmuchova a u hypermarketu Tesco. V budoucnu by tam měly bezpečné přecházení hlídat semafory. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

/FOTOGALERIE/ Hlavní silniční průtah Karvinou – třída 17. listopadu – se v nejbližších letech promění. Na čtyřproudové silnici, po které se do města přijíždí od Ostravy a vyjíždí směr Český Těšín (a opačně), přibudou semafory a silnice možná v budoucnu nebude čtyřproudová.

