„Již kdysi se tady v Hynčicích hovořilo o tom, že před rodným domem Mendela stála jeho socha. Po válce, když tady přišli dosídlenci, socha zmizela. Lidi, kteří se tady přistěhovali, likvidovali všechno, co tehdy připomínalo Němce. Údajně tu sochu objevili někde v hasičské zbrojnici a odtáhli ji do toho močálu,“ vypráví Jiří Kucharz a dodává, že tyto informace získali z několika zdrojů a potvrdil je i bývalý starosta Vražného Vladimír Nippert.

VIDEO: Ve Vražném osedlali babetty indiáni i Jamajčani

Historicko-vlastivědný spolek provedl amatérský průzkum místa, které dnes leží přes silnici od zmíněné hasičské zbrojnice. „S takovým hloubkovým sonarem jsme zjišťovali anomálie. Vytipovali nám místo kolem živého plotu – našli jsme dva velké objekty, zhruba okolo dvoumetrové výšce a šířce jeden metr,“ pokračuje Jiří Kucharz s tím, že přístroj jím „pípal“ neustále, protože v místě kdysi byla kovárna.

O prvním amatérském výzkumu členové spolku informovali vedení obce a instituce, které by to mohlo zajímat. Aby mohli pokračovat, dostali doporučení někoho oslovit. „Kontaktovali jsme lidi z univerzity v Ostravě, kteří prováděli geoelektrické řezy. Výsledky nám poslali a shodili se v obou místech. Jeden objekt neodpovídal našemu nálezu, ale druhý byl podle toho našeho,“ poznamenává Jiří Kucharz.

Emil a Dana Zátopkovi by oslavili 100 let, v Kopřivnici jim vytvořili nový dárek

Zájem o průzkum projevilo vedení obce a přidal se také Památkový ústav. Členové spolku mezitím oslovili další lidi. Martinovi Vitkovi ze Státního archivu v Novém Jičíně se podařilo najít fotografii, na které sochař Josef Obeth vytváří sádrovou bustu Mendela, a také korespondenci mezi oderským archivářem Bohumilem Fojtíkem a brněnským muzeem. V dopise se mimo jiné zmiňuje o tom, že v hasičském skladišti byla do roku 1945 sádrová busta – poprsí Mendela pravděpodobně od sochaře Obetha, tvůrce pomníku v Novém Jičíně, který byl odhalen 5. července 1931.

„Poprsí sádrové bylo v závěrečných bojích po osvobození obce ze skladiště koňmi odtaženo a rozbito,“ uvádí v dopise Bohumil Fojtík.

Jiří Kucharz podotýká, že zřejmě, když byla busta a pomník hotové, sádrový odlitek se objevil před Mendelovým rodným domem v Hynčicích.

Peníze ve Sberbank jsou ve Fulneku třaskavou rozbuškou

„Jaký byl původní záměr, to se nám nepodařilo zjistit. S velkou pravděpodobností to měl na starosti Mendelův synovec Alois Schindler, který se v Hynčicích narodil a později bydlel ve Zlatých Horách. V Hynčicích organizoval různé oslavy, ať už v roce 1902, kdy bylo 20 let založení hasičského spolku nebo o dvacet let později, ke stému výročí narození Mendela. Zřejmě stál i za výrobou a usazením sochy Mendela v Novém Jičíně a asi se mu podařilo i umístění busty v Hynčicích. Organizoval rovněž umístění pamětní desky na zdejší hasičské zbrojnici. Byl to takový popularizátor a propagátor myšlenek Mendela, který tady tehdy ještě nebyl moc známý,“ shrnuje Jiří Kucharz.

Členové oderského spolku nasbírané informace poslali do ostravského pracoviště Památkového ústavu. „Tam si domluvili partu lidí, kteří naskenují prostor do hloubky a dokáží vytvarovat věc, která je pod zemí. Prozkoumali to tady, nafotili a čeká se na výsledky. Pokud by se něco objevilo, obec i Památkový ústav jsou ochotní tam kopat. Nás by uspokojilo, kdyby se našel třeba jen kousek té předlohy,“ uzavírá Jiří Kucharz.