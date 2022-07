Do kolaudace máte smůlu

Festival ve svých tradičních rozměrech se v Hlučíně naposledy konal v roce 2019. O rok později, v roce 2020 se na jezeře v září uskutečnila malá verze pro tisícovku lidí sCoro Štěrkovna. A teď se už druhým rokem Štěrkovna Open Music usadila v ostravském Landek Parku. Jednatel festivalu David Moravec se snažil, aby se festival nikam stěhovat nemusel. „Konání festivalu jsme se na štěrkovně pokoušeli domluvit ještě před zahájením prací. Zjistili jsme ale, že do kolaudace nebude možná tak velké akce na místě pořádat. Letos jsme se dotazovat nezkoušeli, s ohledem na to, že je to stále staveniště, nemělo smysl se pokoušet znova,“ řekl Deníku David Moravec. Část areálu je přitom pro rekreaci veřejnosti už letos v sezoně přístupná a některé akce se zde konají.

Hlučínské jezero letos: práce se nestihnou, ale rekreantům se štěrkovna otevře

„Stavební práce nejsou ukončeny a stále probíhají. Festival v takovém rozsahu, jako bývá Štěrkovna Open Music by tedy nebylo možné za současných podmínek uspořádat z důvodu probíhajících stavebních prací na částech díla. Veřejnost má v průběhu prací přístup pouze na některá místa, přesně stanovená v dohodě zhotovitele a města Hlučín, a to v rámci předčasného užívání stavby, kde nehrozí riziko úrazu a návštěvníci nijak neomezují průběh prací,“ dozvěděli jsme se od Filipa Běhala z tiskového oddělení MFČR.

Návrat ve velkém stylu

Organizátoři festivalu, stejně jako město Hlučín věří, že příští rok už se vrátí vše do starých kolejí. „Na příští rok chystáme návrat k jezeru ve velkém stylu. Máme už hotový program a první hvězdy zveřejníme na konci letošního ročníku. Můžeme prozradit, že přijede jedna z největších legend české a slovenské scény. Moc se těšíme, bude to velká oslava hudby,“ slibuje David Moravec.

PODÍVEJTE SE: Úžasné záběry z dronu. Takto vypadá proměna Hlučínského jezera

Kromě festivalu se mají na štěrkovnu vrátit i všechny ostatní akce, které se musejí nebo musely kvůli revitalizaci konat jinde, počítá s tím hlučínská radnice. „Přesouvaly se také florbalové turnaje, soutěže pro seniory Den legionáře a podobně. Práce na jezeře jasně vymezují prostor pro stavbu a omezují tak plochu pro pořádání akcí většího rozsahu nejen u samotného jezera, ale i u vstupu do areálu, na příjezdových plochách a parkovištích. Loni byla kvůli revitalizaci přesunuta Prajzská řezbářská show do prostoru před Domovem pod Vinnou horou, Den legionáře se konal v ZŠ Hlučín-Rovniny a podobně,“ přibližuje mluvčí Hlučína Kristina Skulinová s tím, že letos už se na štěrkovně konaly nebo budou konat menší akce, které se umí lépe přizpůsobit omezeným možnostem areálu.

Pracuje se na mostech

Revitalizace jezera běží dál. „V současné době probíhají práce na dvou mostních objektech, na mostě přes řeku Opavu a na komunikaci Jilešovice – Kozmice a na rozšíření stávajícího mostního objektu na komunikaci II/469. Pokračují práce na projektu podpory evropsky významného druhu modráska bahenního. Zároveň byly zahájeny přípravné práce na korytě bezpečnostního přelivu,“ shrnula nám aktuální stav prací Kristina Skulinová. Revitalizace Hlučínského jezera má podle ministerstva skončit 19. ledna 2023. Původně se počítalo s částkou 574 milionů korun, kvůli asi deseti technickým změnám, které bylo nutno provést, se náklady nyní vyšplhaly na 608 milionů. „Veškeré prostředky hradí ministerstvo,“ doplnil Filip Běhal.

Ještě dodejme, že jde o první etapu revitalizace, spočívající v realizaci protipovodňových opatření. Druhá část má být developerská, resort však ohledně ní zatím nemá bližší informace.