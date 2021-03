Chlapec uklouzl během sestupu z Lysé hory na zledovatělé cestě a při pádu se hlavou zaklínil do dřevěné zábrany na kraji stezky. „Místo nehody bylo i pro nás složitě dostupné, takže jsme se ke zraněnému dostávali poměrně dlouho a obtížně. Hocha mezi tím vyprostili náhodní turisté spolu s jeho maminkou a poskytli mu tepelný komfort,“ popsal okolnosti výjezdu Pavel Masopust, zasahující člen Horské služby Beskydy.

Jak záchranáři zjistili, chlapec si přivodil pravděpodobně poranění páteře. „Ihned jsme jeho stav konzultovali s dispečinkem linky 155 Moravskoslezského kraje a ti se rozhodli, že k nám vyšlou vrtulník. My jsme mezi tím hocha zafixovali do vakuové matrace a velice šetrně jej dopravili na cca půl hodiny vzdálený heliport, kde mohl vrtulník ve tmě přistát,“ uvedl Pavel Masopust. Posádka pak zraněného transportovala do Ostravy k dalšímu ošetření.

V půl jedenácté večer pak beskydskou HS kontaktovala polská horská služba GOPR. „Od setmění pátrali po výletníkovi v oblasti Velkého Stožku. Vyrazil do hor s kamarádem, kolem páté hodiny odpoledne se od něj oddělil a vůbec nebyl schopen telefonem záchranářům říci, kde je. Poláci si tedy vzali na starost hřebeny a jejich stranu pohoří,“ komentoval noční pátrání člen beskydské HS Marcel Svoboda.

Muž tvrdil, že vidí světla nějakého sídla, ale nebylo jasné, na které straně hřebenu. „Asi dvě hodiny jsme prohledávali vytipované cesty. Jak se ukázalo, polský výletník se pohyboval na naší straně, vyčerpaný a silně prochladlý. Když jsme mu poskytli tepelný komfort, dopravili jsme jej na hraniční přechod Bukovec a předali polským policistům,“ doplnil Marcel Svoboda.

I v tomto případě měl výletník naprosto nedostatečné oblečení a obutí. „Do oblasti umrzlého sněhu se vydal v městských polobotkách a džínách, bez jakéhokoliv dalšího vybavení. Ani jeho bunda mu moc tepla nedodala, takže v případě, že bychom ho nenašli, hrozilo mu silné podchlazení s možná i tragickými následky,“ řekl k nočnímu pátrání Radan Jaškovský, náčelník Horské služby Beskydy a opět varoval turisty před podobným chováním v zimních horách.