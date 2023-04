Deset let. Tak dlouho už brázdí koleje mezi stanicemi Opava východ a Svobodné Heřmanice vlak s názvem Hvozdnický expres. Přesněji řečeno tedy jezdí v sezoně od května do září a provozuje jej soukromý dopravce Railway Capital, neboť Moravskoslezský kraj vyhodnotil trať jako ztrátovou, ukončil Českým drahám objednávku, a pravidelná linka tím skončila. V sobotu 8. dubna ale trať jako ztrátová rozhodně nevypadala.

Velikonoční jízda Hvozdnickým expresem, 8. dubna 2023. | Video: Veronika Bernardová

Bílá sobota, 8. dubna. Ještě v ranních hodinách se v regionu ve vyšších polohách nacházel sněhový poprašek, stejně tak u nádraží ve Svobodných Heřmanicích. Zatímco loni na Vánoce, kdy Hvozdnický expres rovněž speciálně vyrazil na koleje v podobě vánočního vlaku, bylo „azuro“, na Velikonoce napadl sníh. Velikonoční vlak se tak mohl klidně přejmenovat na Vánoční.

I přes chmurné počasí, kdy místy poprchávalo a čím blíže byl expres ke své cílové stanici, tím padala hustší mlha, se prodalo kolem dvou set jízdenek. Podle Pavla Horny, jednoho z organizátorů speciálního expresu, nad očekávání. „Už v prosinci při vánočním vlaku byla kapacita skoro naplněna, tehdy se prodalo devadesát jízdenek, míst k sezení bylo sto.

Program ve Svobodných Heřmanicích o vánoční jízdě nebyl, na rozdíl ode dneška (pozn. red. sobota 8. dubna). Nějakou drobnou představu jsme tedy měli, rozhodli jsme se nakonec, že vezmeme dva vozy. A vyplatilo se, cestujících bylo odhadem minimálně kolem dvou set,“ vypočítává Pavel Horna, který je opravdovým železničářským nadšencem. Civilním povoláním je výpravčí, v Hvozdnickém expresu jej lze příležitostně spatřit jako průvodčího.

Stará se o propagaci expresu a vyráží také na jednání s obcemi, které na trati leží a dalšími institucemi. O historii trati Opava – Svobodné Heřmanice dokonce napsal i knihu, která byla loni slavnostně pokřtěna, jak jinak než v rámci jedné z jízd Hvozdnického expresu.

Vlak byl naplněn prakticky už v Opavě, po cestě pak na jednotlivých zastávkách posbíral ještě další dospělé i dětské pasažéry, na některé už místo k sezení nevyšlo a museli stát. Ve Svobodných Heřmanicích z vlaku vystupoval nekonečný had lidí, kterého vítali návštěvníci zvláštního velikonočního jarmarku. Ten se odehrával přímo v železniční stanici ve Svobodných Heřmanicích. Příchozí si mohli dát něco sladkého i slaného na zub, k tomu teplé i studené nápoje, nechyběly velikonoční dekorace, velikonoční pečivo nebo možnost uplést si pomlázku. Děti se projely na koních a zavítaly do tvořivé dílničky.

Retro červená jízda

Velikonoční speciál měl podobu tří vozů. Konkrétně šlo o motorový vůz 843, kterému se přezdívá rakev nebo pendolino, tento motorák jezdí v rychlíkových vlacích Ostrava, Opava, Olomouc. Dva přívěsné vozy pak byly z 80. let a sloužily původně pro regionální tratě.

„Velikonoční vlak byla vlastně taková retro jízda, protože celá souprava je krémově červená, dnes už jezdí České dráhy jen v modré. Poskládali jsme tedy takovou sestavu, zajímavou i pro fotografy,“ prozrazuje Deníku Pavel Horna. A Velikonoční expres byl skutečnou celebritou, podél trati, na nádražích a vlakových stanicích si jeho snímky pořizovalo v sobotu mnoho lidí, někteří vyzbrojeni třeba i žebříky, aby bylo výsledek co nejlepší.

Pavel Horna se svým kolegou Radkem Morysem už před třemi lety začali organizovat projížďky z Opavy do Svobodných Heřmanic pro pracovníky Českých drah (ČD). „Protože už na trati dlouho nebyli, od doby, co ji ČD přestaly provozovat. Bylo to spojeno s opékáním buřtů a podobně, bylo to neveřejné. Mělo to ale velký úspěch, takže jsme akci zopakovali. No a napadlo nás, že by to mohlo zabodovat i u běžných cestujících, a tak se zrodil nápad pro vánoční vlak a i pro tento velikonoční,“ přibližuje Pavel Horna. Velikonoční Hvozdnický expres si tedy v sobotu odbyl svou premiéru. Pavel Horna byl ale rád s těmito tematickými vlaky do budoucna pokračoval a možná je i dále rozšiřoval.

Sezona začne zase v květnu

Nyní se Hvozdnický expres na několik týdnů odmlčí. Ale v květnu koleje mezi Opavou a Svobodnými Heřmanicemi opět ožijí, protože začne sezona. Zahájení provozu je naplánováno na sobotu 27. května, opět to bude ve velkém a historickém stylu. Až do září bude vlak jezdit čtyřikrát denně o sobotách (z Opavy východ v 8.47, 11.47, 16.47 a 18.47, ze Svobodných Heřmanic v 9.46, 14.46, 17.46 a v 19.46). O nedělích a svátcích pojedou tři páry vlaků (Z Opavy v 8.47, 11.47 a 16.47, ze Svobodných Heřmanic pak odjíždí expres v 9.46, 14.46 a 17.46). Loni bylo vypraveno celkem 280 spojů a zájem mezi cestujícími neupadá, naopak se rok od roku zvyšuje.