„Dříve jsem si vařil pivo v garáži a říkal jsem si, že bych si jednou chtěl postavit minipivovar. Z dnešního pohledu to vidím jako nejhorší rozhodnutí v životě,“ poznamenal Zbyněk Bureš, který momentálně zažívá nejkrušnější období.

Kvůli vládním nařízením, která mají bránit šíření nákazy koronavirem mu spadly příjmy na méně než deset procent. „Přitom stále musím platit odvody za zaměstnance a také hypotéku, kterou jsem si vzal na budovu. Technologie pivovaru jsem nakoupil za peníze, které jsem měl našetřené,“ přiblížil.

Zbyňku Burešovi mohou nejen obyvatelé Paskova být vděční za to, že po více než sto letech obnovil tradici vaření piva v tomto městě. Vaří Obecní desítku, dvanáctku nazvanou Borloch a třináctku Perkajst.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Koupí Panského pivovaru Zbyněk Bureš obnovil tradici vaření piva v Paskově. „U náměstí jsem měl malý objekt, ale ten se mi pro potřeby pivovaru příliš nezamlouval, a tak jsem se poohlížel po něčem jiném,“ vysvětlil.

Práce starých mistrů

„Líbí se mi historické budovy, staré věci, práce starých mistrů. To, co dělali, mělo hlavu a patu. Shodou okolností jsem se dostal tady do tohoto prostoru a padlo mi to tu do oka. Jsou tady nádherné klenby a líbí se mi i to, jak je celý objekt členěný,“ pokračoval s tím, že až následně se dozvěděl, že tento objekt už kdysi sloužil jako pivovar. „Poslední pivo se tu uvařilo v roce 1913, takže dneska těžko najdeme nějaké pamětníky.“

Ještě před koupí pivovaru si Zbyněk Bureš udělal pivovarnickou školu, následně se mohl pustit do vaření piva.

„Vaříme Obecní desítku, což je historický název. Kdysi se tady vařil Paskovský kozel, ale ten je profláknutý, dneska se pojí spíše s Velkými Popovicemi. Vzhledem k tomu, že Paskov byl hornické město, tak vaříme dvanáctistupňového Borlocha, což je v překladu první vyhloubená jáma při zakládání, zřizování šachty. Do každé díry patří skřítek, což je u nás třináctistupňový Perkajst. Na Vánoce jsme dělali polotmavou Vánoční kometu s nádechem skořice, která lidem poměrně chutnala,“ přiblížil paskovský sládek a dodal, že vaří klasickým způsobem z kvalitních surovin bez příměsí, pasterizace a filtrace.

V poslední době vzniklo nejen ve zdejším regionu mnoho pivovarů. Zbyněk Bureš však upozorňuje na to, že produkují pouze dvě nebo tři procenta spotřeby v celé republice.

„Není jednoduché lidi přesvědčit, že pivo z malého pivovaru je zdravější než z velkého. Odvětví ale rozhodně není k zahození. Sem tam se podaří někde uchytit. Velké pivovary už nás začínají vnímat. Kupříkladu Plzeň si udělala vlastní minipivovar, aby mohla jezdit po soutěžích,“ poodhalil Bureš.

Skalní fanušci pivovaru

A kteří lidé patří mezi skalní příznivce Panského pivovaru? „V létě k nám jezdí hodně cyklistů, protože jsme kousek od cyklostezky z Ostravy do Beskyd. Pravidelně nás navštěvují členové Cykloklubu Hrabová. Lidé pak pivo hodnotí kladně a vrací se k nám,“ řekl Bureš.

„Černé pivo všem hodně chutná, protože není moc sladké. Desítku každý hodnotí jinak. Pro někoho je moc hořká, pro jiného zase sladká. Každý si musí najít svou chuť. Někteří, kteří začali pít Borlocha, pak říkají, že už jiné pivo nepijí.“

V budoucnu by pak Zbyněk Bureš chtěl výrobu rozšířit o svrchně kvašená piva, ale v současné situaci na to nemá ani pomyšlení. „Finanční situace je tristní,“ pokrčil rameny.

„Přitom máme smělé plány. Chtěli bychom vytvořit i pokoje pro hosty a také pivní lázně či kádě. Ovšem momentálně na to nemáme peníze. Nezbývá nám nic jiného než doufat, že se situace co nejdříve zlepší,“ uzavřel Bureš.