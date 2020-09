Opavskou kulturní organizací (OKO) zmítá vyhrocená kauza, jejímž hlavním aktérem má být tamní dramaturg kulturních akcí a kurátor Jan Kunze. Ten je některými zaměstnanci i vedením organizace osočován kvůli chování ke spolupracovníkům, přičemž padají i výrazy jako šikana. On sám tato tvrzení kategoricky odmítá. „Je to pro mě traumatizující a velmi smutná zkušenost,“ říká. S Janem Kunzem se proto naše redakce rozhodla vydat rozhovor, ve kterém popisuje svá stanoviska k celému sporu.

Jaké jsou z Vašeho pohledu současné poměry v OKO?

Naprosto strašné. Vládne tam nedůvěra, strach. Nepředávají se informace, manipuluje se, lže. Došlo k destabilizaci původních tvůrčích týmů, některá místa byla obsazena nekvalifikovanými lidmi přijatými bez výběrových řízení. Několik lidí požívá výhody, které nejsou jiným zaměstnancům umožňovány. Už došlo k obměně většiny zaměstnanců paní ředitelkou. Rychlé povýšení nově přijatých zaměstnanců není výjimkou. Došlo k destabilizaci organizace. Vnímám to jako manažerské selhání ředitelky, která byla v roce 2018 jmenována do funkce jako krizový manažer a dosud neprošla řádným výběrovým řízením. Netušil jsem, že úkolem krizového manažera je vyvolat v organizaci krizi.

Vy jste měl být údajně iniciátorem šikany. Je to pravda?

V životě nikdy jsem iniciátorem čehokoli takového nebyl a taky jsem v této souvislosti nebyl nikdy vyšetřován.

Vnímáte, že by se mohlo ze strany vedení OKO jednat o úmyslné kroky, vedoucí k vašemu konci v organizaci?

Od počátku to vypadá jako nějaké zadání. Po dosazení do funkce se paní ředitelka tvářila jako velká kamarádka. Hned, co jí ve funkci potvrdili, se věci změnily. Dostal jsem první vytýkací dopis, pak následoval pokus dát mi další, přesunutí z kanceláře do skladu, když jsem byl na služební cestě a nebyl jsem na to nikým předem upozorněn. Odebrání všech funkcí, bez jakéhokoli předchozího upozornění na nějaké nedostatky. A samozřejmě odebrání všech podřízených. Na této skutečnosti je třeba vidět zjevná lež paní ředitelky, která veřejně tvrdila, že jsem šikanoval své podřízené. Ale nějak zapomněla na to, že už více než rok a půl žádné podřízené nemám, protože mi je sama odebrala.

Tušíte, co se teď bude dít dál?

Mohu vám přesně říci, co se stane. Rada města změní po dohodě s paní ředitelkou organizační strukturu v organizaci a zbaví se mě jako nadbytečného z důvodu úspor, protože výpověď mi paní ředitelka dát nechce, nemá mi ji na základě čeho dát. Šel bych do soudního sporu, ve kterém by se jednoznačně prokázalo, že jsou to naprosté nesmysly a uměle vytvořené kauzy. Proto se použije známé a obecně fungující schéma – nadbytečnost. Všechno se řeší jako mediální masáž, která poškozuje moje jméno. Pracovní výsledky mám perfektní a zbytek je mediální masáž a lži paní ředitelky Heříkové.

Pokud se nepletu, dosud proběhlo několik schůzek, ať už na půdě magistrátu nebo OKO, kde se měl problém řešit.

Ano. U většiny schůzek byl přítomen náměstek Igor Hendrych, náměstkyně Hana Brňáková a ředitelka Heříková. V této sestavě jsme vyjednali jakousi smírnou variantu budoucnosti OKO a také zde bylo napsáno, že na mě paní ředitelka okamžitě přestane útočit. Na jednu z těchto schůzek, kde jsme měli dokument podepsat, nakonec dorazil i primátor Navrátil. Mával anonymní stížností z OKO, když jej náměstkyně Brňáková upozornila, že to přišlo datovou schránkou, ke které mají přístup jen ředitelka OKO a její zástupkyně Bartesková, byl zjevně zaskočen a jeho reakce se zklidnila. Celou dobu se k dokumentu a dohodě stavěl odmítavě a neustále omílal lži, které mu ředitelka řekla. Bez jakéhokoli skutečného vyslechnutí obou stran.

Dokument, který jsme nakonec na radnici podepsali 26. června v sestavě Hendrych, Heříková, Brňáková a já, ředitelka okamžitě několikrát porušila. Je velmi ostudné, když v čele jakékoliv organizace stojí člověk, který nedodrží ani podepsané dohody. Mimochodem ta stížnost, která přišla přes datovku, byla po nějaké době doručena na podatelnu magistrátu s podpisy některých zaměstnanců, údajně je sbírala sama ředitelka. Jsou tam podepsáni i lidi, kteří jsou v organizaci velmi krátce a já se s nimi setkal možná jednou nebo jsem s nimi pořádně ani nemluvil. Ještě je třeba dodat, že dne 22. července 2020 se primátor Navrátil, náměstkyně Brňáková, vedoucí právního a kontrolního odboru setkali s paní ředitelkou Heříkovou a vybranými zaměstnanci OKO, bohužel pouze s těmi, kteří podepsali stížnost. Schůzka byla svolána v době, kdy jsem byl na dovolené a kdy ostatní zaměstnanci, kteří s ředitelkou nesouhlasí, měli pracovní povinnosti. Zápis z jednání je k dispozici.

OKO zřizuje město. Domníváte se, že magistrát podniká či podnikal dostatečná opatření k tomu, aby se vše urovnalo?

Magistrát, respektive část jeho vedení, nepodnikl dostatečná opatření pro urovnání této záležitosti. Tato snaha vzešla ze strany paní náměstkyně Brňákové a mé. Ukázalo se, že tato situace je zneužívána politicky a používána proti Pirátům. Přitom na paní ředitelku Heříkovou přišlo za dva roky jejího působení v organizaci už několik stížností. Před rokem si na ni oficiálně stěžovala kolegyně z OKO, historička Čížová. Přestože podobná stížnost posloužila jako podnět k hloubkové kontrole v ZŠ Otická a následnému odvolání ředitele, tady ke stížnosti nechali vyjádřit pouze paní ředitelku a tím to zhaslo. Právě kolegyně Čížová poprvé podala podnět na vyšetření poměrů v OKO na Státní úřad inspekce práce (SÚIP). Na paní ředitelku si dále stěžoval i dramaturg kulturních akcí města a festivalu Bezručova Opava, mezi dalšími stěžovateli jsou různí partneři OKO. Vše je možno doložit a vše se všeobecně ví, i přesto část vedení města tyto skutečnosti vidět nechce.

Myslíte, že má celá kauza politický podtext?

O tom, že celá věc je zpolitizována, svědčí fakt, že paní ředitelka, která je ředitelkou organizace s právní subjektivitou, na což nezapomíná vždy upozorňovat, nebyla schopna věc vyřešit, protože dobře věděla, že skutečnosti jí uváděné nejsou relevantní. Proto to začal magistrát, kterému to vůbec nepřísluší, řešit v politické rovině. To myslím svědčí i o totální manažerské neschopnosti paní ředitelky.

Ptám se proto, že vy sám jste členem opavského zastupitelstva za Piráty. Ti ostatně byli i členy koalice, než svým partnerům vypověděli v pátek 28. srpna koaliční smlouvu.

Je třeba uvést, že jsem členem zastupitelstva, nejsem ale členem Pirátské strany, na kandidátce jsem figuroval jako nezávislý kandidát. Je jasné, že se z kauzy přičiněním ředitelky Heříkové stalo politikum. Potkal jsem lidi, kteří mi naznačili, že to chce ANO využít na boj s Piráty a zvyšování tlaku na Piráty, aby poslušně odkývali vše, co se ANO hodí. Jiný člověk blízko hnutí ANO mi zase naznačoval, že to není jen iniciativa ředitelky. Ona stížnost byla otisknuta téměř slovo od slova, takže je více než jasné, že si někdo dal tu práci jim ji doručit. A to i přesto, že to na magistrát přišlo datovou schránkou a jde to interní dokument. Navíc původně anonym. Přitom o této stížnosti vědělo jen pár lidí z vedení města. Vůbec nevím, co si o tom mám myslet.

Veřejně se hovoří o tom, že jste kvůli kauze vyšetřován. Je to pravda?

To je lež. Žádné vyšetřování mé osoby neprobíhá. Ředitelka mi nechce dát výpověď, bojí se soudu. Jediné, co se aktuálně vyšetřuje, je právě ona a poměry v OKO, a to na základě podnětu SÚIP od bývalé kolegyně Lenky Čížové.

A vy sám jste již podnikl nějaké kroky?

Podal jsem stížnost a podnět na SÚIP a také na magistrát. Nicméně nepředpokládám, že by to chtěl magistrát objektivně vyšetřit. To už ostatně ukázali na podnětu kolegyně Čížové, který zametli pod koberec. Dále jsem se spojil s právní kanceláří, která podá žalobu na ochranu osobnosti v souvislosti s tvrzeními, která byla veřejně publikována, a jsem přesvědčen, že se pravda ukáže.

Na internetu koluje petice na Vaši podporu. Tu Vám vyjádřila i řada osob a institucí napříč republikou. Co pro Vás znamená?

V tom marasmu a vylhané špíně, které teď musím čelit, mě tato obrovská podpora skutečně povzbudila a hlavně mi dodala sílu. Je velmi povzbudivé, že se za mě postavila nejen celá řada umělců, ale třeba i ředitelé významných kulturních institucí, kteří se mnou spolupracovali a napsali na vedení města několik dopisů nebo svůj názor vyjádřili v petici. Dá se říci, že v mé sociální bublině ty lži na mou osobu stejně nikoho nepřesvědčily, naopak mi volalo a psalo hodně lidí, kteří říkali, že je v tom vidět zlý úmysl a manipulace hned od začátku. Bohužel mě ale v rámci regionu poškodily před lidmi, kteří mě a mou práci neznají. Kdo se nad tím ale pořádně zamyslí a dá si dohromady všechny informace, zjistí, že ředitelka lhala v mnoha skutečnostech. Jsem rád, že lidi, kteří mě znají, vše rozklíčovali a těch pár hejtrů, kteří mě nemají rádi dlouhodobě a v dané situaci si přisadí, jsou sice vždycky nejhlasitější, ale také většinou nejtrapnější. Z mé zkušenosti jsou to většinou emočně ploší a závistiví lidé.

K TÉMATU

Zdroj: Deník / VLP ExternistaJan Kunze (1976 v Opavě) je dramaturg, kurátor výstav výtvarného umění, hudebník, básník a organizátor kulturního života. V roce 2008 se podílel na vzniku Opavské kulturní organizace a na rekonstrukci Obecního domu, kde od roku 2008 působí. Od roku 2011 byl vedoucím Oddělení kulturních aktivit a od konce roku 2012 do jara 2019 zástupcem ředitele v OKO. V roce 2012 přechodně vedl OKO jako krizový manažer. Je spoluzakladatelem a redaktorem knižního nakladatelství Perplex (založeného v roce 2006), jehož knihy a autoři byli několikrát nominováni na nejvýznamnější ocenění české literatury. Od roku 2008 je aktivním činitelem přípravného výboru festivalu Bezručova Opava. Od roku 2010 je členem mezinárodního kulturním networku Nová Síť. Od roku 2015 je součástí rady Slezského zemského muzea v Opavě a ve stejném roce se stal členem Akademie populární hudby, která každoročně vyhlašuje ceny Anděl, nejvyšší hudební ocenění v České republice. Během své více než dvacetileté praxe v kulturní oblasti připravil a realizoval více než 150 výstav výtvarného umění, více než 2000 kulturních a společenských akcí a spolupracoval s těmi nejvýznamnějšími kulturními institucemi v ČR. Za svou tvorbu byl několikrát nominován na různé umělecké ceny. Aktuálně je se skupinou KOFE-IN nominován v Moravskoslezských kulturních cenách Jantar v kategorii Píseň roku za singl Bouře.