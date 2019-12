Udělat na Vánoce radost někomu jinému je snadné, mnohé totiž potěší i úplné maličkosti. Jako je tomu například u dětí z dětských domovů. To ví i v OC Breda & Weinstein, a tak každoročně organizují akci Strom splněných přání. Přáníčka dětí z Dětského domova Opava budou viset na vánočním stromečku v obchodním centru v podlaží -1, a sice přímo naproti prodejně Datart. Pak už jen stačí jít kolem, vybrat si jednu z proseb a udělat radost koupí dárku pro konkrétní dítě.

Několikrát se již zapojila také Opavanka, jež nechtěla být jmenována z prostého důvodu, ale jejíž identitu Deník zná. Tvrdí totiž, že se snaží pomáhat nezištně a nechce působit samolibě. „Jsem ráda, když na seznamu vidím hlavně praktické věci do domácnosti především starších dětí, které se blíží do stádia osamostatnění se. U takových vím stoprocentně, že to má smysl,“ podotkla.

Že se na seznamu objevují často sady talířů, hrníčků potvrdila také marketingová koordinátorka OC Breda & Weinstein Aneta Křibíková. „Dále si pak děvčata nejčastěji přejí kosmetické balíčky, kluci sluchátka, ale hojně se v seznamu objevují i knížky, někdy hračky, jsou to zkrátka drobnosti, které dětem udělají nesmírnou radost,“ uvedla Aneta Křibíková a doplnila, že by dárky neměly být dražší než jeden tisíc korun. Ty dárci odevzdají pracovníkům dětského koutku ve druhém podlaží. „Všechny dárečky pak odevzdáme v týdnu před Štědrým dnem přímo v dětském domově,“ dodala.

Akce má každoročně velký ohlas. „Častokrát se nám podaří vybrat i více dárečků. Lidé přispívají i nad rámec. K vybranému přání připojují ještě další drobnosti,“ uzavřela Aneta Křibíková.

Přáníčka budou na stromečku zveřejněna od pondělí 2. prosince a viset zde budou po dobu dvou týdnů. Seznam bude zveřejněn také na webových stránkách centra – www.ocbreda.cz.