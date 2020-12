Tisková mluvčí Nového Jičína Marie Machková sdělila, že město nyní nechalo rekonstruovat zídky, zpevnit schodiště a pokácet nemocné stromy. „Nakonec se dodají nové lavičky, které už zůstanou v hledišti stabilně,“ dodala Marie Machková s tím, že záchovné práce budou stát 724 tisíc korun, z toho 600 tisíc, díky členství města v Místní akční skupině Lašsko, uhradí dotace získaná ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

Místostarosta Nového Jičína upozornil, že nejde o tvorbu nových prvků, ale o zachování starého divadla tak, jak jej zde v roce 1929 nechal postavit německý okrašlovací spolek. „Chceme pro další generace především uchovat kouzlo tohoto místa, kam chodí rád snad každý Novojičíňák. Některé zídky se již téměř rozpadly a schody byly částečně zaneseny nánosy hlíny. Na několika místech musely být zídky dokonce rozebrány až k základům a postaveny znovu, a to převážně z původních kamenů," přiblížil Ondřej Syrovátka.

Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí na novojičínské radnici, doplnila, že v místě je nutné vykácet stromy, které napadl kůrovec a tudíž by mohly být provozně nebezpečné. V poslední fázi rekonstrukce se v kamenném divadle a jeho okolí vysázejí dřeviny nové. „V prostoru divadla uschly dva velké modříny. Ponechali jsme tam zbytky kmenů, asi metr vysoké. Na každý bude připevněna kruhová deska a bude plnit funkci stolu. Na jedné z desek bude namalovaná šachovnice,” dodala Eva Bártková.

Kamenné divadlo fungovalo jako kulturní stánek do počátků padesátých let minulého století. Znovu se začalo využívat až koncem devadesátých let, kdy tam městské kulturní středisko pořádalo každoroční přehlídku Divadelní dílna.