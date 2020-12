„Standardní podmínky. Voda pět měla stupňů, vzduch okolo devíti,“ hlásil guru místních otužilců Petr Perdo Ondruch oblečen v retro námořnických plavkách.

Podívejte se na video s otužilci na Karvinském moři 24. 12. 2020

Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

"Škoda, že není větší zima, ve vodě by pak bylo tepleji,“ postěžoval si Boleslav Foltyn, jeden z pravidelných účastníků vánočního koupáni.

Bylo sice několik takových, kteří si skutečně přišli zaplavat a ve vodě strávili dlouhé minuty, nevlídné počasí a hlavně déšť ale letos mnoho otužilců z vody vyhnalo velmi brzy.

Poprvé se letos odvážil do chladné vody například Tomáš Srnský. „U nás se otužuje moje žena a letos jsem jí slíbil, že to zkusím taky. Musím říct, že je to zajímavý pocit,“ svěřil se Tomáš Srnský, který coby otužilec začátečník pobyl ve vodě zhruba minutu. Dodal však, že si to určitě v budoucnu zopakuje.

Jeho partnerka Ivana Kristlová si vodu pochvalovala. Jediný, kdo z jejich rodiny do vody nešel, byl jejich syn. „A to se ráno těšil, že se půjde koupat. Tady si to ale rozmyslel,“ řekl s úsměvem jeho otec Tomáš.