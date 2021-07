/FOTOGALERIE/ Čistá Karviná. Tak se jmenovala dobrovolnická akce, kde rodiče s dětmi strávili společný čas v městské přírodě a naučili se, že odpadky tam nepatří. Uspořádali ji Karvinští zvoníci. To je spolek mužů, kteří se snaží dát kostelním zvonům opravdový život a zpřístupnit tento zážitek veřejnosti pravidelnými prohlídkami.

Akce Čistá Karviná, vyhodnocení a oceňování dětí. Červen 2021. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Hned na začátku se do soutěže přihlásilo 18 dětí ve věku 3 až 12 let. Jak řekl organizátor akce Tadeáš Podstawka: „Nemůžeme ovlivnit ovzduší v Karviné, ale můžeme ovlivnit to, co na tu zem dopadne. Chceme, aby se nám a našim dětem v Karviné líbilo a neodcházely odtud. Chceme přispět k tomu, aby se Karviná postupně zbavila nálepky špinavého, poddolovaného města s vysokou kriminalitou a získala kredit čistého, lázeňského města.“