Podívejte se, jak by loď ze Suezu vypadala v centru Ostravy a v dalších obvodech

/VELIKONOČNÍ HRA DENÍKU/ Kontejnerová loď Ever Given se stala slavnou poté, kdy uvízla na mělčině a zablokovala Suezský průplav. Má 400 metrů na délku. Podívejte se, kolik prostoru by vlastně zabrala na několika místech v Moravskoslezském kraji.

Kontejnerovou loď Ever Given, která téměř týden blokovala Suezský průplav, se podařilo uvolnit. Jak by obří plavidlo vypadalo na několika místech Moravskoslezského kraje? | Foto: http://evergiven-everywhere.glitch.me

Ever Given

délka 399,94 m

výška 58,8 m

Z našeho přehledu je patrné, že čtyřsetmetrová loď by na Ostravici či Odru vyplout nemohla. Prostě by se tam nevešla. Nemluvě o menších tocích jako Olši, Moravici či Opavě. Přesto by se v našem kraji pár míst našlo, kde by se Ever Given vměstnala, pokud by se tam nějakým omylem ocitla. Ostatně, přesvědčte se sami v naší galerii, jakým kolosem tato loď vlastně je a kolik místa by vůbec zabírala. Webovou aplikaci vytvořil Garrett Dash Nelson. Kombinuje satelitní mapu zeměkoule a fotografii kontejnerového kolosu. Na stránce http://evergiven-everywhere.glitch.me/ si tak můžete loď umístit na jakékoli místo na zeměkouli. A nemusíte se bát, že poměr lodi k okolí netrefíte. Tvůrce v hravé aplikaci myslel i na toto a loď zachovává poměrnou velikost k místu, kam ji dáte.