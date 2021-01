Namísto plavců a dovádějících dětí se nyní v prostorách karvinského krytého bazénu pohybují dělníci a stavební technika. Už déle než měsíc demontují veškeré zařízení, kotle, rozvody vody i vzduchotechniky. Železo, beton, sklo i materiál ze stropních podhledů se válí všude kolem.

Mizí všechno z prostor pod bazénem, nenajdete už ani vstupní prostory, šatny, bistro vedle hlavního vchodu do budovy, prostě nic. „Všechno se odstraní, zůstane jen skelet budovy. Pak se bude přistavovat,“ přiblížil postup rekonstrukce redaktorovi Deníku Petr Dyszkiewicz, ředitel společnosti STaRS Karviná, která krytý bazén spravuje.

Podívejte se, jak to teď na místě kryťáku vypadá:

Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Sportoviště, které běžně slouží jak veřejnosti, tak závodním plavcům z místního oddílu Kosatky, fungovalo od roku 1987, tedy 32 let, 304 dnů. A to bez zásadnějších investic. Ročně jej navštěvovalo okolo 75 tisíc lidí. „Oprava a modernizace byla nanejvýš nutná,“ upozorňuje Petr Dyszkiewicz.

Po mnoha letech příprav a dokonce soudních sporů o pozemky pod budovou i v jejím okolí, se podařilo připravit projekt modernizace ve stylu 21. století, která má trvat do poloviny roku 2023.

Karvinský primátor Jan Wolf připomněl, že stavba bude technologicky náročná. „Samotný proces přípravy rekonstrukce byl velmi dlouhý, a já jsem rád, že už konečně stavíme,“ řekl.

Hlavní plavecký a malý dětský zůstanou, jen dostanou moderní nerezové vany. Díky přístavbě přibude třetí, rekreační bazén, a také wellness část, kde bude divoká řeka, vířivky typu jacuzzi a odpočinkové prvky včetně kamikadze skluzavky a také nějaké adrenalinové prvky.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Jisté je, že tobogán nebude. „To bohužel ne. To by se musel zvedat strop a dělat další úpravy a to by stálo další peníze,“ dodává ředitel STaRSu.

Součástí wellness světa budou také čtyři sauny, ochlazovací bazének, Jedna parní kabina bude u velkých bazénů.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Všechny závody kromě olympiády

Komfortnější bude také prostor před bazénem, kde se minimálně zdvojnásobí současný počet parkovacích míst. A další budou opodál u bran nového sportovního areálu, který by měl být během pár měsíc dokonce v areálu přilehlé obchodní akademie.

Jak dodává Petr Dyszkiewicz, po modernizaci bude karvinský krytý bazén jedním ze tří pětadvacetimetrových bazénů v České republice, které mají osmidráhu. „Prostě závodní bazén. Vše se buduje podle požadavků plaveckého oddílu Kosatky, a podle normy DIN. V Karviné tak bude možné pořádat všechny druhy plaveckých závodů. Kromě olympiády,“ připomíná Dyszkiewicz.