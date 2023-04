Už dva a půl roku se severozápadně od Opavy neustále staví. Dělníci a stroje se činí na dlouhá léta očekávaném severním obchvatu tohoto slezského města. Původně mělo být hotovo do konce roku 2023, nyní se hovoří už o září.

Stavba západní části severního obchvatu Opavy. Duben 2023, Opava. | Foto: se souhlasem ŘSD

Severní obchvat Opavy je rozdělen na dvě části. Ta první, východní, se dokončila v roce 2019. Vede od kruhového objezdu mezi Opavou a Malými Hošticemi a těsně nad Stříbrným jezerem se napojuje na Rolnickou ulici.

Od září 2020 se pak pracuje i na druhé, západní části. Až bude dostavěna, auta už nebudou muset sjíždět na Rolnickou, ale budou pokračovat dál po nové cestě směrem na Vávrovice a dále buď na Krnov nebo Bruntál.

Tak jak jsme daleko? Práce na západní části severního obchvatu Opavy pokračují

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračují všechny práce v souladu s harmonogramem. V uplynulých týdnech byla například vybetonována nosná konstrukce mostu u Plšťského potoka, zabedňuje se i most sousední, pracuje se i na dalších mostních objektech. „V oblasti okružní křižovatky na silnici I/57 směrem na Krnov pokračovala realizace veřejného osvětlení křižovatky, osazeny byly již první sloupy. Pokládkou asfaltových vrstev na větvi směrem na Opavu byla zkompletována okružní křižovatka na silnici I/57 na Krnov a během dubna by měla být připravena k uvedení do provozu,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Zlepšení na tahu mezi Opavou a Ostravou? Kraj zahájil územní řízení

Západní část obchvatu přijde na téměř 1,2 miliardy korun, bude na ní osm mostů, dvě protihlukové a jedna opěrná zeď. Asi pětikilometrová trasa povede přes městské části Vávrovice, Palhanec, Jaktař a Kateřinky. A kdy se bude stříhat páska? „Západní část severního obchvatu města chceme otevírat v září. Slavnostního aktu by se měl účastnit také ministr dopravy,“ prozrazuje Petr Popadinec, radní pro oblast dopravy.

Pokračování jižního obchvatu

Další klíčovou dopravní tepnou, která ještě výrazněji uleví přetížené dopravě ve městě, je jižní obchvat. První etapa jižního obchvatu slouží řidičům už od srpna 2012 a vede kolem Kylešovic. Koncem roku 2020 byl vybudován nový rondel před Komárovem, který nahradil nevyhovující křižovatku napojující jižní obchvat na silnici I/11. Nyní je na řadě další etapa, a sice nová silnice mezi Hradeckou a Olomouckou ulicí. Dobrou zprávou je, že tato stavba získala letos v březnu od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje stavební povolení. Teď budou probíhat výkupy pozemků. „Vypracování dokumentace pro společné povolení stavby bylo technickou záležitostí, klíčová však budou jednání s vlastníky pozemků. Máme šanci tuto stavbu v roce 2025 zahájit,“ sdělil tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 a I/57 Martin Dostál.

Stavba západní části severního obchvatu Opavy, duben 2023.Zdroj: se souhlasem ŘSD

Petr Popadinec považuje za důležité, aby stát začal vykupovat pozemky co možná nejdříve. „Jak dopadne veškeré územní řízení, je samozřejmě důležité. Budeme se snažit v této věci vyjít státu vstříc, pokud by například někteří majitelé chtěli pozemky směnit a stát neměl jiné k dispozici, bude město v této věci nápomocno. Je totiž v zájmu Opavy, aby byl obchvat kompletně dodělán,“ řekl Deníku Petr Popadinec.

Lidé v Opavě se snad konečně dočkají obchvatu Komárova, zahájí ho průzkum

Zbývat pak bude ještě jedna obchvatová jižní část, a to mezi Olomouckou a Bruntálskou ulicí v Jaktaři. „V tomto případě jsou zatím hotovy pouze studie. Určitě ale budeme i v přípravě na tuto etapu dále pokračovat,“ ujišťuje Popadinec.

Jak je na tom obchvat Hlučínska?

Na tři až čtyři etapy má být rozdělen i dlouhá léta vyhlížený obchvat Hlučínska. Má ulevit od frekventované dopravy obcím a městům, ležícím na silnici I/56 spojující Opavu s Ostravou, přičemž vznikne přeložka stávající cesty. Novostavba obchvatu už má schválený záměr, dokončená je podrobná technická studie a rozpracován byl rovněž proces EIA. Zkraje dubna pak krajský úřad zveřejnil závěr takzvaného zjišťovacího řízení, že záměr na realizaci obchvatu musí zamířit ještě do podrobnějšího posouzení EIA.

Co letos čeká Opavsko? Práce na obchvatu, Bredě, štěrkovně i další

Přes sedmadvacet kilometru dlouhý obchvat bude dvouproudový, se sedmi mimoúrovňovými křižovatkami a devětatřiceti mostními objekty. „Se zahájením prací se při optimální variantě přípravy počítá takto: nultá etapa v roce 2027, etapa Ostrava – Hlučín v roce 2029, etapa Hlučín - Dolní Benešov v roce 2031 a etapa Dolní Benešov – Opava v roce 2033. Časový horizont je závislý na řízení EIA a dalších souvisejících okolnostech,“ řekl Deníku loni v prosinci Miroslav Mazal z tiskového oddělení ŘSD.