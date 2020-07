Předposlední prázdninový týden je termín, který organizátoři oznamovali již v březnu, v době, kdy byla zavedena opatření spojená s korona virovou pandemií v obou státech. Otevření hranice v Těšíně je zlomový bod pro organizátory, kteří konečně mohou potvrdit srpnový termín. Pro zajištění bezpečnosti pro účastníky akce, se festival bude konat v souladu s novými pravidly pořádání kulturních akcí.

Most Družby na řece Olze v Těšíně (státní hranice) je symbolem spolupráce a koexistence obyvatel Cieszyna a Českého Těšína. Stejně i název festivalu Kino na hranici odkazuje na stavění mostu mezi městy a lidmi. „Znovuotevření hranice byla skutečnost, na kterou jsme čekali a díky ní potvrdili konečný termínu Kina na hranici 21.-26. srpna. Cieszyn a Český Těšín se opět staly jedním městem v noci z 29. na 30. června! Zintenzivňujeme tedy přípravy. Spoluorganizátoři letošního ročníku budou oba města, protože k zajištění vašeho bezpečí budeme potřebovat pomoc mnoha institucí a městských služeb“, vysvětluje ředitelka festivalu Jolanta Dygoś.

PODÍVEJTE SE NA FOTOGALERII Z FESTIVALU V ROCE 2008

„Zřejmě nás čeká jiný a – jak je vidno – historický ročník. Budeme muset respektovat nutná omezení a doporučení. To znamená, že bude méně svobody, ale – v to pevně věřím – stejně hodně vřelosti a radosti ze setkání. Především záleží na účastnících, dodržování bezpečnostních opatření a řízení se pravidly, která zrovna tvoříme. Snad nám tyto prázdniny dovolí, abychom si to užili plnými doušky v obou Těšínech. Oba města se moc těší na příjezd účastníků našeho festivalu a spolu s námi připravují řádu atrakcí.

22. Filmová přehlídka Kino na hranici se bude konat od 21. do 26. srpna v Českém Těšíně a Cieszyně.