Knihovna vychází do ulic s tradičním antikvariátem už posedmé v řadě. Letos bude v nabídce přes 12 tisíc titulů, které se vyřadily v rámci rekonstrukce hlavní budovy bibliotéky. Mezi nimi najdou čtenáři oddechovou literaturu, hobby knihy, pohádky, chybět nebudou ani biografie. „Mezi horké favority patří Utajené vzpomínky Vladimíra Menšíka, autobiografie Dany Medřické, kniha Na plovárně s Markem Ebenem či jedna z nejpopulárnějších českých knih Osudy dobrého vojáka Švejka,“ uvedl ředitel K3 Bohumín Karel Balcar. Jak poznamenal, ve výprodeji budou i komiksy a filmové plakáty. Ceny za nabízenou literaturu se budou pohybovat od pěti do padesáti korun. Příchozí si také mohou ve stánku u knihovnic vyřídit poloviční slevu na čtenářský průkaz.

Second-handové akce nepořádá město, potažmo jeho příspěvková organizace, kvůli finančnímu výnosu. Ten se shodně u prodeje knih i u dražby nálezů pohybuje okolo deseti tisíc korun. „Je nám blízká myšlenka trvale udržitelného rozvoje, k němuž opakované využití věcí patří. Každoročně proto pořádáme v červnu výprodej z našeho skladu ztrát a nálezů, stejně tak nabízíme na začátku prázdnin lidem použité knihy, aby ještě našly využití. Byla by škoda, aby předměty, které mohou ještě dobře posloužit, skončily ve sběrném dvoře. Mezi lidmi je o tyto výprodejové akce obrovský zájem, někteří zdatnější čtenáři si odnášejí i desítky publikací,“ popisuje starosta Bohumína Petr Vícha, který je také pravidelným návštěvníkem antikvariátu pod širým nebem. „Dobrá detektivka na dovolenou se vždycky hodí,“ dodává.

Knihy na dovolenou seženou lidé v Bohumíně už za pětikačku.Zdroj: Pavel Čempěl

Knihy se začnou na náměstí T. G. Masaryka prodávat v 9 hodin ráno, akce skončí v 17 hodin odpoledne. „Pracující se nemusí bát, že by na ně v pozdějších hodinách už žádné tituly nezbyly, knihovnice budou publikace z beden průběžně doplňovat. Co se neprodá, uskladníme a nabídneme v dalším roce opět na antikvariátu. Některé dětské knížky používáme i jako odměny do různých soutěží,“ upřesnil Balcar. Z výtěžku letošního antikvariátu pořídí K3 Bohumín do knihovny na dětské oddělení sedací "bobky" pro děti na besedy a lekce či na výtvarné dílničky a workshop