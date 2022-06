Death metal je nihilistický žánr, kde se zuřivé bicí a kytarová virtuozita potkávají s technikou chraplavého hrdelního zpěvu growlingem. „Není to metal, je to mrtvý metal. Taková vyblitá hudba. V Krnově neoslovuje nikoho, tak není důvod to tady pořádat. Mrtvý metal jsem si poslechl na youtube a Krnov určitě není vhodné místo, pro takovou akci,“ řekl krnovským zastupitelům jeden z občanů, kteří požadovali zákaz letošního ročníku festivalu. Ten má v Krnově desetiletou tradici. Kromě kapel z oblasti "mrtvého" death metalu nabízí také další hudební žánry těžkého kalibru.

Aby desátý ročník North-Eastern Open Air mohl 16. července pokračovat v zahradě Střediska volného času SVČ Krnov také po 22 hodině, musí zastupitelstvo schválit výjimku v protihlukové vyhlášce o nočním klidu. Michal Tkáč bydlí v Brožíkově ulici pod Cvilínem.

„Chtěl bych apelovat na zastupitele, až budou schvalovat doplnění dalších akcí do vyhlášky o nočním klidu, aby vyškrtli všechny akce jako Nortd Open Easten air, případně také akci 18.6. u cvilínské rozhledny, protože obyvatelé kopce Cvilín by se také rádi vyspali. Já mluvím za ulici Brožíkovu, ale je nás opravdu hodně, kteří jsme naštvaní. Nevím, jestli jste už někdy slyšeli tento metalový festival. Je to hrůza. Celý den je v pytli, a v noci se tam nedá spát. Doporučil bych hledat jiné místo typu průmyslová zóna nebo letiště. Co to je za hnus? To přece není hudba,“ řekl Michal Tkáč při svém vystoupení na zasedání krnovského zastupitelstva.

Hodnotit hudební žánr nebo decibely?

Starosta Tomáš Hradil občany informoval, že po dohodě s organizátory se letos metalový festival koná v zahradě SVČ naposledy. Do debaty se pak zapojila také bývalá starostka a zastupitelka Alena Krušinová, která také bydlí pod Cvilínem. „Já jsem člověk, který ty reprobedny a rachot měl dvacet metrů od oken. Přála bych všem, abyste jste si to pustili. To nevíte, jestli zvrací, nebo co to dělá. To se nedá poslouchat. A v okolí žijí důchodci. Jedna akce skončila, a hned bude další. Lidé až na sídlišti byli ochotní psát petici, jak se to tam rozléhá. Vzdali to, až když jsem jim řekla, že letos už to končí. Je to ale lokalita, kde žije deset tisíc lidí. Dělejte to na letišti, a ne v lokalitě, kde jsou rodinné domy a zvěř,“ podpořila Krušinová zákaz festivalu. Zastupitel Ladislav Sekanina upozornil kolegy, že nebude nikomu vnucovat svůj názor jaká hudba se mu líbí nebo nelíbí, ale hodlá hodnotit rušení nočního klidu výhradně podle intenzity hlukové zátěže.

Od dob CzechTeku starší lidé za každou zmínkou o elektronické nebo taneční hudbě tuší „technoparty“ a sociálně patologické jevy. Dalibor Lipka z Brožíkovy ulice přišel za zastupitelstvo protestovat proti pikniku s elektronickou hudbou, který se koná 18. června na Cvilíně pod rozhlednou přes den, takže žádnou výjimku z vyhlášky nepotřebuje. „Chci upozornit, že technoparty pod rozhlednou na Cvilíně se nemůže konat podle paragrafu o ochraně volně žijících ptáků. Je tam špatný příjezd, nějaký zfetovaný člověk tam spadne do rokliny, a nikdo nezaručí, že to proběhne v pořádku,“ informoval zastupitele o svých obavách Dalibor Lipka.

„Rušení nejen nočního, ale také večerního a denního klidu v lese a poutním místě vidím jako nevhodné,“ podpořila jeho názor zastupitelka Pavla Löwenthalová. Organizátor akce Nikolas Bazakas se inspiroval ve světě, kde se podobné akce běžně pořádají v památkových oblastech i v přírodě. „Cílem je přilákat lidi na Cvilín, aby si to společně užili formou pikniku. Jde o průchozí akci, kde bude zajištěno půjčování dek. Rozhodně to není žádná technoparty. Sotva někdo zaslechne toto slovo, už zmiňuje zfetované lidi. Nebude tam tvrdé techno, ale hauzík a něco pomalého s nádechem orientu, co se hodí k tomuto místu. Člověk si tam může posedět, dát si drink nebo zajít na rozhlednu. Je to promo Cvilína a hudba pro všechny generace,“ uvedl informace na pravou míru Bazakas.

Starosta všechny ujistil, že pod rozhlednou se odehraje komornější akce se slabou aparaturou, kterou mají organizátoři schválenou od lesníků. Zastupitelé nakonec schválili všechny akce, které požádaly o výjimku z vyhlášky o nočním klidu.

