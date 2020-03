Zákaz se týká osmi spěšných vlaků, které pendlují mezi Krnovem a Jeseníkem. Spoje s tranzitem přes Polsko zůstávají v provozu dál, ale režim se změnil. Podobný zde cestující zažili naposledy před 14 lety.

Od středy 11. března 2020 začal musí v Glucholazech české vlaky zastavit kvůli úvrati. Do těchto souprav není dovolen nástup a ani z nich nelze vystoupit. Omezení začalo platit ve středu v 9 hodin. Zatím je naplánováno do nedělní půlnoci.

„Platí do odvolání v souvislosti s opatřením proti šíření nemoci Covid-19 na požadavek polské státní správy. Termín ukončení omezení, případně jeho úpravu budeme aktualizovat,“ stojí na webu Českých drah.

Vlaky na cestě z Krnova do Jeseníku zastavují na polském nádraží Głuchołazy už přes sto let let. Některé pokračují přes Jeseník až do Šumperku.

Za socialismu čeští cestující v Glucholazech mohli jen koukat na peron z okýnek vagonů. Vlak obstoupili zachmuření polští pohraničníci se samopaly, a někdy i se psy. Byli od pohledu tak přísní, že cestující ani nenapadlo, aby se pokusili z českého vlaku vystoupit.

Na trati Krnov – Jeseník byly Glucholazy pouze jako takzvaná peáž, neboli krátký tranzitní přejezd přes území Polska.

Ani po Listopadu 1989 nebyly úřady dlouho ochotné uznat nádraží Glucholazy za železniční hraniční přechod. Proto to byla velká sláva, když v prosinci 2006 poprvé mohli cestující z českých vlaků bez omezení nastupovat a vystupovat. Čechy na nádraží Glucholazy vítala dechovka a přehlídka parních lokomotiv.

Jak šly dějiny, státy vznikaly a zanikaly, ale železnice zůstala. Tak se stalo, že po válce se asi osmikilometrový úsek trati Krnov - Jeseník ocitl na území jiného státu. Provoz tímto úsekem se na základě mezinárodních smluv podařilo obnovit až po třech letech. Mezivládní dohoda uzavřená mezi Československem a Polskem stanovovala striktní podmínky.

Původně cestující z českých vlaků nesměli na polském území nejen vystoupit, ale ani během jízdy Polskem otevírat okna a dokonce museli zatáhnout záclonky. A občané Polska se nesměli k českému vlaku ani přiblížit, natož nastupovat.

Při průjezdu polským územím často doprovázeli český vlak polští pohraničníci. Pro zastavení vlaku byla v Glocholazech vymezena osvětlená a oplocená zóna. Restrikce se sice postupně zmírňovaly, ale také už několikrát bylo ve hře i zrušení celé trati.

Nezbytnou rekonstrukci kolejí totiž nechtěla zaplatit polská ani česká strana. České vlaky na polských kolejích vytvořily patovou situaci.

Za užívání dráhy Češi Polákům platily na peážních poplatcích kolem pět milionů korun ročně, ale zchátralý stav trati neodpovídal tak vysokým nákladům. Autobusové spojení z Krnovska na Jesenicko by nepochybně bylo levnější.

K obnově trati a otevření železničního hraničního přechodu výrazně přispěly petice fanoušků železnice na české i polské straně. Polští turisté chtěli do Jeseníků a čeští výletníci do Polska za nákupy.

Tuto poetickou trať přes polské Glucholazy proslavil legendární filmový a komiksový železničář Alois Nebel. Nebelova fiktivní zastávka Bílý potok leží právě na této trati.

