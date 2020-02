Koronavirus? V Havířově se na něj připravují

Aktuální celosvětová hrozba koronavirem uvedla do pohotovosti také nemocnice v regionu. Pokud by se pacient s podezřením na onemocnění způsobené touto skupinou virů v našem regionu, jeho první cesta by vedla do havířovské nemocnice, kde je plně vybavené infekční oddělení, které má mimo standardních akutních lůžek také lůžka odpovídající nejpřísnějším podmínkám pro hospitalizaci vysoce infekčních pacientů.

Nemocnice s poliklinikou v Havířově. | Foto: Deník / Libor Běčák