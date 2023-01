Podzemí na Jesenicku skrývá přes dvě tuny zlata. Podívejte se do štoly

Místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka na zasedání upozornil, že se vedení města již delší dobu snaží s Římskokatolickou farností Nový Jičín dosáhnout nějaké dohody, aby bylo možné věž zpřístupnit. „Věž patří právě římskokatolické farnosti, byť v dávné minulosti byla majetkem města. Podařilo se nám dohodnout na tom, že farnost zadá zpracování projektové dokumentace a na základě této dokumentace a nákladů na rekonstrukci věže, které z toho vyplynou, město rozhodne, jakým způsobem, by případně potom financovalo samotnou rekonstrukci. Jsou dvě možnosti - buď by věž mohla přijít do výpůjčky městu nebo by to bylo opět formou individuální dotace,“ nastínil Ondřej Syrovátka.

Zpřístupnění věže se původně zdálo být nemožné

Místostarosta podotkl, že je důležité, že věž půjde zpřístupnit, neboť původně to vypadalo, že to nebude možné. „Strmá schodiště, zvony, které vadí v průchodu, a také táhla, která hýbou hodinami. To vše se v projektu, který je již téměř hotový, podařilo vyřešit, u zvonů muselo dojít k posunutí, aby nehrozilo jejich poškození a aby náhodou nedošlo ke zranění, táhla by mohla být nahrazena digitálním přenosem, takže by zmizela z průchodu,“ sdělil Ondřej Syrovátka a dodal, že věc projednávala komise pro památkovou péči, na jejímž sezení zazněl požadavek na přibližné vyčíslení nákladů. „Velmi hrubý odhad je dva až dva a půl milionu korun,“ doplnil místostarosta.

Zastupitel a historik Radek Polách uvedené náklady zpochybnil s tím, že si myslí, že budou mnohem vyšší. „Přesto podporuji záležitost zpřístupnění, aby se tam město zase skoro po sto letech dostalo,“ uvedl Radek Polách a dodal, že v roce 1927 společně s věží filiálního kostela Nejsvětější trojice město odprodalo římskokatolické církví po několika stech letech právě i tuto dominantu města.

Zastupitel Jaroslav Dvořák zase upozornil že podle něj je 147 tisíc korun na projektovou dokumentaci velmi málo. „Teď slyším sumu na realizaci, a ta za mě taky neodpovídá. Myslím, že se bavíme blíže k deseti milionům korun. Bojím se, kam se vyšplháme, i kdy ta myšlenka není špatná,“ podotkl Jaroslav Dvořák. Zastupitelé velkou většinou nakonec poskytnutí dotace schválili. V úterý 17. ledna místostarosta Syrovátka pro Deník sdělil, že právě na faře absolvoval schůzku se zástupci farnosti a s úředníky města. Projekt by mohl být hotový do konce ledna.

„Předpokládáme, že od konce března by mělo být vše vypořádané i se stanovisky,“ řekl Ondřej Syrovátka a hned upozornil, že to ale neznamená, že věž bude zpřístupněná už letos. „Peníze v rozpočtu na to momentálně nejsou,“ vysvětlil Ondřej Syrovátka s tím, že architekt, který provádí projektovou dokumentaci mu potvrdil, že náklady na zpřístupnění věže by se mohly pohybovat ve výši, jakou místostarosta uváděl na zasedání zastupitelstva.