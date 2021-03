Podívejte se. Krajčovi "nenačítá", Farná se vzdělává, Kaczi se raduje! Důvod zde

Redakce Redakce





Znáte to také. Sedíte u internetu, těšíte se, co vše si pustíte, koupíte, nasdílíte, nebo jak se pobavíte s přáteli. Jenže, ono to nenačítá! Frontman havířovské party Kryštof Richard Krajčo to zná také. Oblíbený zpěvák a herec zároveň ví, že s humorem jde všechno lépe. A takto se nakonec se vším popasoval. Deník navštívil sociální sítě i dalších osobností z kraje a zjistil, co právě teď dělá Ewa Farna, zda vypadá Štěpán Kozub jako Kurt Cobain, nebo z čeho se v neděli raduje zpěvačka Kaczi.

Richard Krajčo a skupina Kryštof, festival Colours of Ostrava 2019. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

Nenačítá! Zábavnou parodii na starý italský hit nezapomenutelného dua Al Bano a Romina Power zveřejnil Krajčo na instagramovém účtu Richard A Karin Krajčovi. Autorem vtipného coveru je ale ostravský hudebník a bavič Jiří Krhut, který song nazpíval před dvěma lety. A jak verzi pojal Krajčo? Pobavte se! Zpěvačka Kaczi má obrovskou radost! Díky crowdfundingové kampani se podařilo mezi jejími fanoučky předem vybrat dostatek peněz na dotočení a vydání její desky Nahá. Kaczi to oslaví stylově a fanouškům uspořádá další poněkud netradiční show. Bude to 1. dubna a o apríl se prý rozhodně nejedná! Více už zpěvačka v neděli prozradila na instagramu. VIDEO: Podívejte se, koncert jinak. Kaczi zpívala v Karviné z výlohy kavárny Přečíst článek › Co dnes dělá Ewa Farna? Jak prozrazuje na sociálních sítích, rozšiřuje si obzory. "Každý den mám za cíl něco nového se dozvědět, z jakéhokoli odvětví. Poslouchám podcasty, koukám na dokumenty, mluvím s lidmi z jiných sociálních bublin. Vytahuji hlavu z toho svého hudebního světa, paradoxně taky proto, abych ho dokázala líp vnímat z nadhledu, v kontextu," napsala zpěvačka z Třinecka na sociální sítě a požádala fanoušky, aby jí sami posílali tipy z daných oblastí. Tak Ewě třeba také přispějte. Instagram a pohyb na něm si hlídá i miláček publika celého regionu, ostravský herec a showman Štěpán Kozub. Nejnověji tu umístil charismatickou fotografii otitulovanou Ty! Prý na ní vypadá, jako Kurt Cobain či frontman nějaké metalové kapely. Alespoň mu to píší fanoušci. A jak to vidíte vy? Klikněte níže. VIDEO: Štěpán Kozub v novém smutném klipu! Tak zní Práce pro šaška Přečíst článek › Pojď ke mě blíž je společný hit Mirai a Bena Cristovaa. Oba přátelé ze světa hudby se právě teď rozhodli píseň "oprášit". Venku je tak její akustická verze. Jak to klukům s kytarama zní? Posuďte sami. Zdroj: Youtube Krásnou neděli přeje 28. března na svém instagramovém účtu další populární zpěvák z Ostravska, Martin Chodůr. A jak tráví tento den on? Na kole a odpoledne pak u hitparády Českého rozhlasu.