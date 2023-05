Krnovským kinem se po roce zase bude rozléhat vrčení analogových promítaček, které vyjadřuje citoslovce KRRR! Fanoušci legendárních filmů sedmdesátek s extrémně kvalitním obrazem přijedou z celé Evropy do Krnova na 16. ročník festivalu 70mm filmů.

KRRR! je krnovský festival archaických promítaček a oslava královského filmového formátu 70 milimetrů. Duben 2022 | Foto: Deník/František Kuba

Krnovské kino Mír 70 jako jedno z posledních v Evropě udržuje v provozuschopném stavu promítačky, které z obrovských cívek dokážou přehrát nejširší filmové pásy v historii kinematografie. Ještě před několika desítkami let používaly v běžné filmové distribuci. Dokonce i dnes se nějaký režisér staromilec občas rozhodne natáčet na tento retro formát.

V programu budou zastoupeny jak archivní snímky,například muzikál Král Artuš a jeho družina (1967) nebo Vzpoura na Bounty (1962), tak i aktuální novinka Babylon (2022), která dokazuje, že i v době digitálních projekcí má klasický filmový pás své místo.

Filmový festival KRRR!



KDY: 28. – 30. dubna 2023

KDE: Kino Mír 70 Krnov

Také v letošním roce se v programu objeví snímky, které budou mít v Krnově svou českou kinopremiéru. Film Druhá pravda (1966) se snažil využít popularity obou hlavních protagonistů. Michèle Mercier a Robert Hossein (Angelika a pan de Peyrac) se netradičně objevují v detektivním příběhu ze současnosti.

Americký snímek Nejdelší den (1962) s celou plejádou hvězd 60. let popisuje události vylodění v Normandii 6. 6. 1944.

Návštěvníci krnovského kina se mohou těšit i na další snímky, které zde neměli možnost na 70mm formátu vidět – Blade Runner (1982), Titanic (1997) a znovu si mohou připomenout i snímky, které kinosál plnily před desítkami let, jako Amadeus (1984) nebo Letiště (1970), které kino uvede v rámci slavnostního zahájení festivalu. Všechny filmy budou uvedeny v původním znění s českými nebo slovenskými titulky.

Krnovští kinaři nažhavili staré promítačky, co dělají KRRR!

Z filmového semináře pro pár nadšenců a pamětníků „sedmdesátek“ se postupně stal festival, na který se sjíždějí hosté z celé České republiky a má i mnohé pravidelné návštěvníky ze zahraničí.

Petra Manczalová, ředitelka Městského informačního a kulturního střediska MIKS Krnov, které celou akci pořádá, k tomu dodává: „Šestnáctý ročník je první, na kterém bohužel již nemohl pracovat duchovní otec festivalu a dlouholetý vedoucí krnovského kina, pan Pavel Tomešek. Obrovský dík patří našim kolegům z Banské Bystrice, kteří nám pomáhají jak se sháněním filmů, tak i se samotnou realizací programu. Návštěvníky tak i v letošním roce čeká devět filmů, odborné přednášky, raritní 70mm krátké filmy a ukázky a několik dalších překvapení, která budou určena pouze pro akreditované.“

Zesnul kinofil Pavel Tomešek, zakladatel festivalu Krrr!

Ceny akreditace zůstávají podobné jako v minulých letech. Za třídenní program zaplatí návštěvníci 1150 Kč a dvoudenní akreditaci lze pořídit za 850 Kč. Pořadatelé nabízí dvacetiprocentní slevu studentům a členům Filmového klubu.

Součástí festivalu jsou i odborné úvody a přednášky evropských specialistů, kteří oceňují zachované technické vybavení Kina Mír 70 a připomínají, že v rámci Evropy patří mezi několik málo kin umožňujících projekci tzv. „královského filmového formátu“, tedy filmového pásu o šířce 70 mm.

PROGRAM:



PÁTEK 28. 4.



Druhá pravda (1966, Francie), od 13 hod.

Úspěšný právník žije spokojeným manželstvím, když se seznámí s Nathalií, atraktivní studentkou medicíny, která udržuje více milostných vztahů, jež jí pomáhají žít relativně luxusním životem. Od vztahu s Pierrem si sice slibuje víc, ale ten se odmítá rozvést. Nathalie se tedy vrací ke svému původnímu příteli, Olivierovi. Olivier je následně nalezen zavražděn Pierrovou zbraní.

Sázkou na jistotu bylo obsazení ústřední dvojice Robert Hossein – Michèle Mercier, která tehdy sklízela mezinárodní úspěch díky filmové Angelice. Návštěvnost ve francouzských kinech se vyhoupla vysoko přes jeden milion diváků.



Vzpoura na Bounty (1962, USA), od 15 hod.

V prosinci 1787 se z anglického přístavu vydala na dlouhou plavbu loď, jejíž jméno vešlo do dějin – Bounty. Její kapitán byl pověřen na Tahiti naložit sazenice chlebovníku a převézt je do Karibiku, kde měly posloužit jako zdroj levné potravy pro černé otroky. Pokus zkrátit si cestu okolo Hornova mysu se nevydařil. Po vysilující několikaměsíční plavbě loď dorazila na rajský ostrov Tahiti.

Část posádky se vzbouřila a nenáviděného kapitána a jeho stoupence vysadila do člunu na otevřené moře. Bounty se pak obrátila směrem k Tahiti, kde naložila zásoby a domorodé ženy. Vzbouřencům bylo jasné, že se nemohou nikdy vrátit do Anglie. Při hledání vhodného útočiště narazili na ostrov Pitcairn, který v té době nebyl zakreslen v mapách. Jejich potomci na ostrově žijí dodnes. Tato událost byla mnohokrát zpracována v literatuře i ve filmu.



Letiště (1970, USA), od 19 hod.

Hvězdně obsazený katastrofický film, za který Helen Hayes dostala svého druhého Oscara. Řídící letového provozu ze země řeší nejen problémy se svojí milenkou a manželkou, ale hlavně s právě zuřící sněhovou bouří na letišti, s jejímiž následky mu vydatně pomáhá svérazný mechanik. Ve vzduchu musí kapitán společně se svojí přítelkyní, těhotnou letuškou, udržet kontrolu nad svým boeingem 707, prestože má na palubě černou pasažérku a maniaka vyhrožujícího odpálením bomby. Často napodobovaný, ale stále nedostižitelný film.



SOBOTA 29. 4.



Král Artuš a jeho družina (1967, USA), od 9.30 hod.

Muzikálový snímek o lásce Guenevere a Lancelota, kteří v žáru lásky podvádějí svého krále Artuše. Artuš po svatbě z krásnou Guenevere zasvětí Lanceota do řádu kulatého stolu, jehož posláním je ochrana utlačovaných, víra, důvěra a čest. Lancelot se stává nejslavnějším rytířem v družině a Guenevra se do něj zamiluje. Jejich tajná láska začne být pro oba nebezpečná a vše se vyhrotí příchodem Artušova nevlastního syna Mordreda. Camelot se otřese v základech.



Nejdelší den 1962, USA), od 16 hod.

Den D, neboli 6. červen 1944. Spojenecká invaze ve Francii předznamenává konec nacistické nadvlády nad Evropou. Do útoku nastupuje 3 000 000 mužů, 11 000 letadel a 4000 lodí. Největší armáda, jakou kdy svět viděl. A výpravný film k tomu.



Babylon (2022, USA), od 20 hod.

Ve dvacátých letech minulého století se v pouštním městečku Los Angeles mohlo snadno stát, že jste se na opulentní a divoký filmařský večírek vetřeli jako absolutní nicka a hned následující ráno se stali filmovou hvězdou. Přesně takovou trajektorii nabrala dráha herečky, která si za poslední prachy koupila hezké šaty a rozhodla se oslnit kohokoliv, kdo by jí dal šanci.

Na obzoru se rýsuje revoluce. Do té doby němé filmy začínají mluvit. Na Hollywood se řítí uragán změny, který mnoho životů, nadějí a tužeb zničí a smete, a jen pár vyvolených vynese nahoru mezi hvězdy. Babylon je multižánrová freska, která nenechá své hrdiny ani diváky vydechnout. Navštěvujeme s nimi dekadentní party, kde se odehrávají věci, které byste si ani při bohaté fantazii nedokázali představit.



NEDĚLE 30. 4.



Amadeus (1984, USA), od 9.30 hod.

Průměrný Salieri a geniální Mozart. Strhující drama závisti, žárlivosti, intrik a vášnivé lásky k hudbě snad není potřeba představovat. Jeden z nejlepších filmů historie, oceněný osmi Oscary, mj. i za kostýmy Theodora Pištěka, natočil Miloš Forman.



Blade Runner (1982, USA), od 15 hod.

Příběh se odehrává v blízké budoucnosti, kdy společnost začala vyrábět replikanty, kteří jsou od lidí k nerozeznání. Liší se jen tím, že žijí pouze čtyři roky. Replikanti jsou používáni pro nebezpečné mise, ale po krvavé vzpouře v jedné mimozemské kolonii jim byl zakázán vstup na Zemi pod trestem smrti. Na plnění tohoto nařízení dohlíží speciální policejní tým Blade Runner.

Rick Deckard, bývalý člen této jednotky, je povolán do akce, když je jeho kolega zákeřně zabit jedním z replikantů. Vyšetřování ho zavede do koncernu, který replikanty vyrábí. Zde se setkává s krásnou Rachael, která je o svém lidství zcela přesvědčená. Rick o svém vyhraněném názoru na replikanty začíná pochybovat. Jsou skutečně replikanti od lidí natolik odlišní, že je třeba je vyhladit?



Titanic (1997, USA), od 18 hod.

V dubnu 1912 vyrazila luxusní zaoceánská loď Titanic z Anglie na svou první, a bohužel i poslední plavbu. Své pasažéry ale do cíle cesty nikdy nedovezla – narazila na ledovec a klesla pod hladinu. Tím začalo drama největší námořní katastrofy v dějinách lidstva. V ledových vodách Atlantiku skončilo mnoho životů a osudů. Mezi nimi byla i jedna láska, která vlastně ani pořádně nezačala. Americký velkofilm v režii Jamese Camerona, oceněný jedenácti Oscary, katapultoval mezi nejzářivější hvězdy Hollywoodu oba představitele hlavních rolí – Kate Winsletovou a Leonarda DiCapria.

Co je to 70mm film?



Většina filmové distribuce probíhala před nástupem digitálních technologií na filmovém pásu širokém 35 mm, který byl po obou stranách opatřen děrováním. Mezi nimi bylo umístěno obrazové pole.

Pro velkoformátové projekce (veliké kinosály, autokina atp.) začal být v 50. letech používán filmový pás široký 70 mm. Jeho podstatnou výhodou bylo 3,5× větší obrazové pole, které umožňovalo zaznamenat více detailů, a zvuk byl zaznamenán na magnetických vrstvách po kraji pásu. Díky dostatečnému prostoru tak mohly být filmové kopie vybaveny až šestikanálovým zvukovým doprovodem.

Nevýhodou tohoto formátu byla mnohem vyšší spotřeba filmového materiálu a vysoké nároky na snímací, laboratorní i projekční techniku. S rozvojem rozlišení 35mm kopií a nástupem nových zvukových systémů (Dolby SR a další) byly postupně 70mm kopie nahrazovány kopiemi 35mm. To se podepsalo i na zániku téměř stovky míst, kde bylo možné ještě počátkem 90. let 70mm filmy zhlédnout. V současné době lze u nás 70mm kopie promítat pouze v kinech Mír 70 Krnov a Panorama Varnsdorf.