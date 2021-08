Za běžné situace KRRR! probíhá na jaře. Festival v Karlových Varech se obvykle koná v červenci. Loni byly kvůli pandemii zavřené hranice a zrušené festivaly v Krnově i ve Varech. Letos v srpnu se náhradní termíny těchto mezinárodních filmových festivalů nečekaně potkaly. Filmové fajnšmekry a znalce kianařské techniky čekala těžká volba. Krnov nebo Karlovy Vary?

Mnozí se rozhodli pro Krnov jen proto, že chtěli vidět nový sci-fi film Tenet "na sedmdesátce".Režisér Christopher Nolan svůj vysokorozpočtový opus Tenet primárně vytvořil pro 70 milimetrový film. Vzhledem k tomu, že v České republice už jen krnovské kino má funkční promítačky na tento královský formát, byla to jedinečná příležitost vidět Nolanovo dílo „tak, jak to režisér zamýšlel.“

Obdivovatelé Nolana raději dali Karlovým Varům košem. Festival KRRR! oslavou filmového formátu „sedmdesátek“, který přinesl divákům nejostřejší obraz v historii kinematografie. Krnovské kino Mír dokázalo archaické analogové promítačky Meopta propojit s nejmodernějším 3D prostorovým zvukem Dolby Armos.

Diváky pohlcené dokonalým obrazem navíc ještě obklopil zvuk ze všech stran, což je nezapomenutelný zážitek.Starosta Krnova Tomáš Hradil stejně jako většina diváků v sále Tenat viděl už dříve, ale nepochopil ho. Boj o záchranu světa se totiž odehrává časoprostoru, kde příběh plyne dopředu i pozpátku současně. Zatímco někteří vojáci střílí, jiní ve stejném okamžiku nasávají projektily do svých zbraní a pozpátku couvají z bitvy.

Domy se boří a staví v jednom záběru. Časové paradoxy, které smazaly rozdíl mezi příčinou a následky, nelze vstřebat na poprvé. To je důvod, proč Nolanovi fanoušci chodí do kina na Tenat opakovaně. Každý další shlédnutí posiluje naději, že snad jednou film pochopí. Z Tenetu se stal fenomén, pro který se těžko hledá srovnání. "Nesnažte se to pochopit. Vnímejte to," je nejdůležitější filmová hláška z Tenetu.